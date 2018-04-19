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"Tüm adayların seçmenin karşısına çıkmasından yanayız"

AK Parti Sözcüsü Ünal, "Seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın." dedi.

"Tüm adayların seçmenin karşısına çıkmasından yanayız"

AK Parti Sözcüsü Ünal, "Seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın." dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:39
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"Tüm adayların seçmenin karşısına çıkmasından yanayız"

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ünal, erken genel seçime ilişkin şunları kaydetti:

"Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın."

"Kongrelerle ilgili alınmış karar yok"

AK Parti kongrelerine ilişkin alınmış bir karar bulunmadığına işaret eden Ünal, şöyle konuştu:

"Haziran ayı içerisinde erken seçim gibi bir niyetimiz olsaydı, kongrelerimizi buna göre planlardık. Gençlik Kolları, Kadın Kolları Kongremiz gerçekleşmedi. 28 Nisan'da İzmir, 6 Mayıs'ta da İstanbul kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongrelerimizle ilgili alınmış bir karar henüz söz konusu değil."

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiMahir Ünal
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