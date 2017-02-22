"TSK'da başörtüsü yasağının kaldırılması son derece isabetli"

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) başörtüsü yasağının kaldırılmasının son derece isabetli olduğunu söyledi.

Yönter, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, atama bekleyen 400 bin öğretmen bulunduğunu, bunun yüksek bir rakam olduğunu bildirdi.

Bu öğretmenlerin Meclisten gelecek bir ses beklediklerini belirten Yönter, “Atama bekleyen öğretmenlerin çağrılarına kulak verelim ve onları sınıflarıyla buluşturalım." dedi.

20 bin öğretmen alımının yeterli olmadığının ortada olduğunu dile getiren Yönter, yeteri kadar branş öğretmeni alımının da yapılması gerektiğini bildirdi. Yönter, özür grubundan atanamayan öğretmenlerin de sesinin duyulmasını istedi.

Yönter, uzman jandarmaların okulda geçen sürelerinin fiili hizmetten sayılması ve astsubaylığa geçiş yaşıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi.

10 bin özel harekat polisi alımıyla ilgili KPSS şartı aranmadığı için CHP'nin konuyu Anayasa Mahkemesine taşıdığını ve alımla ilgili sürecin durduğuna değinen Yönter, "Terör örgütlerinin saldırıları devam ediyor. Ülkenin güvenlik açığı var, ancak CHP müflis tüccar gibi kafayı KSPS'ye takmış." ifadesini kullandı.

10 bin adayın memurluğa alınmasını ve Anayasa Mahkemesinin millet vicdanına uygun karar vermesini isteyen Yönter, "CHP, terörle mücadele edilmesini mi istemiyor? CHP'yi anlamak mümkün değil. Bunlar hamama gider kurna beğenmez, düğüne gider zurna beğenmez. Kaos, kriz zihniyeti. CHP, bu mağdur kardeşlerimizle uğraşmaktan vazgeç. CHP'nin yaptığı siyasi ahlaksızlık." dedi.

Yönter, Başbakan Binali Yıldırım'ın, bozkurt işareti yapmasıyla ilgili bir soruya, "İçinden gelmiş, siyaseten ve siyasi nezaket açısından uygun bulmuş, saygı duyarız." karşılığını verdi.

Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili "Bir milletvekilinin hüküm aldıktan sonra milletvekilliği ile gelişmelerin akıbeti neyse, ne olması gerekiyorsa bana göre onlar oluyor." diyen Yönter, TSK'da başörtüsü yasağının kaldırılmasına ilişkin de "Hayırlı olsun, son derece isabetli" değerlendirmesinde bulundu.