Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
86334
ALTIN
146.370
DOLAR
3.7760
STERLIN
4.7200
EURO
4.0630
Gülin Dönmez hepimizi "Efsun"ladı
Gülin Dönmez  hepimizi
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman

"Trump'ın kararnamesi İslamofobik ve ırkçı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, ABD Başkanı Trump'ın bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarına yönelik vize yasağı kararnamesinin İslamofobik ve ırkçı olduğunu söyledi.

"Trump'ın kararnamesi İslamofobik ve ırkçı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, ABD Başkanı Trump'ın bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarına yönelik vize yasağı kararnamesinin İslamofobik ve ırkçı olduğunu söyledi.

31 Ocak 2017 Salı 13:52
28 Okunma
"Trump'ın kararnamesi İslamofobik ve ırkçı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Trump'ın "mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren", "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin ABD'ye kabul edilmeyeceğine ilişkin kararnamesine değindi. 

Kararnameyi İslamofobikırkçı, gerginlik yaratacak nitelikte gördüklerini ve uygun bulmadıklarına dikkati çeken Yılmaz, toptancı bir anlayışla insanlığın değerlerine aykırı böyle bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Tepkilerin samimiyeti iyi anlaşılmalı"

Çok sayıda ülkedeki kararnameye yönelik tepkilere işaret eden Yılmaz, ancak bu tepkilerin samimiyetinin iyi anlaşılması gerektiğini belirtti. 

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bir iki yüzlülük var. Bu iki yüzlülük sadece Avrupa'da değil. Daha önce Suriyeli mülteciler Türkiye'ye geldiğinde Avrupalıları sessiz kalmakla suçlayan hükümetin de bu konuda ses çıkarmamak suretiyle iki yüzlülük yaptığını söyleyebiliriz. 'Trump'la gelir gelmez sürtüşmeye girmeyelim' anlayışıyla hareket ediyor olabilirler ama unutmayalım; bazı konular vardır, zamanında ses çıkarmazsanız sonra bağırsanız da bir şey ifade etmez ve inandırıcılığınız kalmaz.

Trump'ın kararnamesine Avrupa'dan gelen tepkilerin samimiyetine bakılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, ABD ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere yönelik belirledikleri kotalardan ve yerleştirme rakamlarından örnekler verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPTBMMABDDonald Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kadıgil 7 yıl önce atılmış sahte tweetler nedeniyle gözaltına alındı"
"Kadıgil 7 yıl önce atılmış sahte tweetler nedeniyle gözaltına alındı"
"Türkiye'nin geçmişteki hatalardan ders çıkarması gerekiyor"
"Türkiye'nin geçmişteki hatalardan ders çıkarması gerekiyor"
"İmzadan uzak durursa doğrusunu yapmış olur"
"İmzadan uzak durursa doğrusunu yapmış olur"
"Türkiye ekonomisinde olumsuz sinyaller görmezden geliniyor"
"Türkiye ekonomisinde olumsuz sinyaller görmezden geliniyor"
Trump'ın kararı insanlığın ortak kazanımlarına aykırıdır
Trump'ın kararı insanlığın ortak kazanımlarına aykırıdır
Yıldırım, May’i törenle karşıladı
Yıldırım, May’i törenle karşıladı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ