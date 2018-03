TRT muhabiri serbest bırakılabilir

ANKARA



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Başbakanlık Merkez Bina'da düzenlenen ve yaklaşık 6 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Toplantının iki ana gündem maddesinin Mısır ve Suriye'deki gelişmeler olduğunu ifade eden Arınç, "İlk gündemimiz, Mısır'la ilgili gelişmeleri, bu konu hakkında Mısır'dan Türkiye'ye davet edilen Büyükelçimiz Hüseyin Avni Botsalı'nın verdiği bilgiler çerçevesinde tüm detaylarıyla Mısır'ı görüşmekti. İkinci ana gündem maddemiz de Suriye'yle ilgili gelişmeler konusunda etraflı, detaylı görüşmeydi. Bu konuda da Şam Büyükelçimiz ve şu anda Müsteşar Yardımcımız Ömer Orhon bilgi sundu. Dışişleri bakanımızla da konuyla ilgili bütün detayları birlikte görüştük" dedi.



Mısır'la ilgili gelişmelerin kamuoyunun gündeminde olduğunu dile getiren Arınç, şöyle konuştu:



"Büyükelçimiz, bu olayların çok öncesinden bu yana, yani Hüsnü Mübarek'in devrildiğinden bu yana büyükelçilik yapmaktadır. Son yaşanan olayların öncesi, mevcut durumuyla birlikte en iyi bilenlerden birisidir. Hem iç dinamikler noktasında hem bugünkü durum noktasında hem de dış dünya bakımından Mısır'daki olaylara nasıl bakıldığı konusunda detaylı bir sunum yaptı.



Suriye biraz Mısır'daki gelişmelerin gölgesinde kalmıştı ama orada da rejimin kendi halkına yönelttiği maalesef zulüm devam etmektedir. Bu konuda da Suriye kuzeyinde yaşanan gelişmeler ile Kuzey Irak'a doğru yönlendirilmiş Kürt grupların ne ifade ettiği, niçin böyle bir gelişme olduğu konusunda ve başından bu yana 2,5 yılı takip eden gelişmeler enine boyuna tartışılmış oldu."



"Her iki ülke de Türkiye bakımından çok önemlidir"



Arınç, her iki ülkenin de Türkiye bakımından çok önemli olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Birisi Suriye, 910 kilometrelik en uzun sınıra sahip komşu ülke olması bakımından, iki ülke halkının çok çok eskiden bu yana bir kardeşçe yaşayış içerisinde olması ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün, taşıdığı bütün zenginliklerin birlikteliğinin Türkiye açısından çok önemli olması bakımından gündemimizde. Mısır'da gerek Arap halkları içerisinde gerek İslam dünyası içerisinde önemli bir ülke. Türkiye ile tarihten bu yana ortak noktaları çok fazla. Orada ilk defa halkın oylarıyla işbaşına gelmiş bir cumhurbaşkanının bugün yaşadığı akıbet hepimizi çok yakından hem endişelendiriyor hem de meraklandırıyor."



Mısır'da gözaltına alınan Türk gazeteciler



Mısır'daki gelişmeleri takip eden Anadolu Ajansı'nın Kahire Muhabiri Hibe Zekeriya ile TRT Muhabiri Metin Turan'ın durumuyla ilgili de bilgi veren Arınç, "İki Türk gazeteci de en son El-Fetih Camii'nde muhasara altında kalmıştı. Bunlardan Arap asıllı olan bayan gazeteci, Anadolu Ajansı muhabiridir. Serbest bırakıldı. Diğeri, TRT Muhabiri Metin Turan'dır, şu anda gözaltında bulunuyor. Kendisiyle temas kuruldu. Kendisi ile görüşüldü. Umuyorum ki bugün geç saatlerde bile olsa serbest bırakılmasını ümit ediyoruz."



Metin Turan'ın kendi anlatımları hem de alınan ifadesinde suç teşkil eden durumunun olmadığını dile getiren Arınç, "Ama biraz darbe aldığını biliyoruz. Camiden çıkarılışı sırasında Baltacı diye tabir edilen milis güçlerin müdahalesine maruz kalmış. Oradan emniyet tarafından alınmış, bildiğiniz gibi Tora Hapishanesi'nde ona bağlı bir yerde gözaltında tutuluyor" diye konuştu.



Dışişleri mensubu görevlilerin, Metin Turan'a güç de olsa sonunda ulaştığını anlatan Arınç, "Ümit ediyoruz ki Metin Turan arkadaşımız geç saatlerde bölge savcısının ifadesini aldıktan sonra serbest bırakılacaktır" dedi.



Tekrar Mısır'a görevlendirilme söz konusu değil



Arınç, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'nın Mısır'a geri dönmesine ilişkin, "Bu, karşılıklı bir şeydir. Şu an için böyle bir ihtimal görünmüyor. Bugünden yarına Sayın Büyükelçi'nin tekrar Mısır'a görevlendirilmesi söz konusu değildir. Gelişmelere bakarak bunu değerlendireceğiz" diye konuştu.



Türk pilotların durumu iyi



Arınç, Lübnan'da kaçırılan iki Türk pilotun durumuna ilişkin, "Ümit ediyorum ki onlar da, bugünü bilmem ama en yakında zamanda kendilerine kavuşacağız. Güvenli bir şekilde arkadaşlarımıza ulaştık, nerede oldukları da az çok biliniyor. Hayatta olduklarını, huzur ve rahat içinde olduklarını biliyoruz" dedi.



Çok daha güçlü bir sesle duyurmasını beklerdik



Hükümet Sözcüsü Arınç, "Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu'nun çok daha güçlü bir biçimde, çok daha güçlü bir sesle Mısır'da olan biteni bütün dünyaya duyurmasını beklerdik" dedi.



İki polis görevden el çektirildi



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, uğradığı yumruklu saldırıyla ilgili Arınç, olayı "fevkalade üzücü" olarak niteleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sayın Kılıçdaroğlu, yumruk atanı kınamak yerine, bunun çok ayıp, çok çirkin bir şey olduğunu söylemek yerine Hüseyin'i müdafaa edercesine 'o bir şey yapmış ama sen incinme o kadar. Sen onu affet' anlamında. Bir AK Parti hükümetinin mensubuna yumruk atan şahsı kahraman olarak görmek, ona arka çıkmak bir siyasetçiye, bir milletvekiline, bir genel başkana hiç yakışık almıyor. İşin üzücü olan tarafı budur."



İçişleri Bakanlığının olayla ilgili olarak mülkiye müfettişleri görevlendirdiğini kaydeden Arınç, "Mülkiye müfettişleri şu anda görevlerinin başında çalışıyorlar. Bildiğim kadarıyla iki polis görevlisine işten el çektirildi, görevlerini tam yapmadıkları için. İncelemenin sonucunda başka görevliler içerisinde idari ve adli yönden yapılabilecek şey de çıkabilir. Olay bütün boyutlarıyla araştırılmaktadır. Bir kez daha yaşanmamasını hepimiz arzu ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Demokratikleşme paketi



Arınç, "demokratikleşme paketinin bugünkü Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelip gelmediğine" ilişkin soruyla ilgili, şunları kaydetti:



"Eğer böyle bir paket gelecekse ki gelecek mutlaka, bu ilk değil. Bugüne kadar demokratikleşme alanında, özgürlükler alanında o kadar çok şey yaptık ki bundan sonra kaç tanesi kaldı diye sorarsanız, bizim 2023 siyaset vizyonuna bakmanız yeterli. Oradan yeri gelen, zamanı gelen, konjönktürü uygun olan bütün gelişmeleri bundan sonra birlikte yaşayacağız. Sayın Başbakanımız da en son yanındaydım, Bursa'da sordular. 'İnceliyoruz, zamanı geldiğinde açıklama yapacağız' dedi. Bunu sabırla beklemek lazım ama sanki ilk defa bir şey açıklanacak veya ilk defa birşey olacakmış gibi kamuoyunu bu yönde yönlendirmemek gerekir. Bu kadar çok şeyler yapıldı ki inşallah bunları belki zamanı geldiğinde bir demokratikleşme serüveni olarak kitaplarla anlatmamız gerekecek. Artık paket lafı duymak istemiyoruz."



"Yeniden gözden geçirilmesi gerekir iddiası, boş bir iddia değil"



"AK Parti'ye açılan kapatma davasında irticai eylemlerin odağı olmakla suçlanmıştı ancak Ergenekon davasında bu delillerin uydurma olduğu ortaya çıktı. Bu konuyu AK Parti'nin tekrar mahkemeye taşıyacağı ifade ediliyordu. Bu konuda bilgi verir misiniz?" sorusu üzerine Arınç, şunları kaydetti:



"İnternet andıcı varsa ve gerçekliği kabul edildi. Başka düzmece delilllerle bu partinin kapatılmak istendiği belli senaryoların içerisinde tartışılmışsa ki bu da bir mahkeme kararıyla neredeyse ortaya çıktı. Bizim hukukumuzda mahkeme kararına dayanak teşkil eden veya delil olarak değerlendirildiği halde sonradan bunların delil olarak çıkarılması, bir yargılamanın iadesi sebebidir. Dolayısıyla yüksek mahkeme de olsa onun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ve diğer kararlar muhaccesinde yeniden gözden geçirilmesi gerekir düşüncesi, iddiası boş bir iddia değil."



"Türk halkına teşekkür etmemiz lazım"



"Mısır'da darbe karşıtlarına yapılan katliam Türkiye'de de protesto edildi. Bu gösterilerde de Rabia işareti çok ilgi gördü, sosyal medyada, yazılı ve görsel medyada. En son Başbakanımız, Bursa'daki programında Rabia işareti yaparak selamladı. Bu işaretin bu kadar ilgi görmesini, Türk halkının Mısır'daki darbe karşıtlarına yönelik yapılan katliama bu kadar çok tepki göstermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Arınç, şöyle yanıtladı:



"Türk halkına teşekkür etmemiz lazım. Çünkü onlar hep mazlumlarla birlikte oldu. Bugüne kadar hangi ülkede ne olursa olsun mazlum olduğuna inandığımız halkla biz hep dayanışma içinde olduk. Başka ülkelere de mutlaka onlarda da bu tür gösteriler olmuştur ama bütün Arap basınında da dünya basınında da Türkiye'de yapılan gösteriler birinci planda anlatılıyor. Bu bizim hamdolsun millet olarak iftiharımızdır. Hükümetiyle, halkıyla, milletiyle, gençleriyle sivil toplum örgütleriyle Mısır'da yaşanan zulme başkaldırının Türkiye'de barışçı olarak kendini göstermesi bizi doğrusu çok mutlu etti."











