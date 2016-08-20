Torba tasarı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TBMM

Proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki ile vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren torba tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kabul edilen tasarıda öne çıkan başlıklar şöyle:

Şehit yakınlarına ÖTV'siz araç

Şehit eş veya çocukları, şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babası, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemeksizin araç alabilecek. Aracın 5 yıl sonra satılması halinde bu vergi ödenmeyecek.

Şehir içi ulaşım araçları ile kamyonlara teşvik geliyor

Tasarıyla, trafik yoğunluğu içinde önemli bir paya sahip olan, çok büyük bir kısmının model yılı ilerlemiş veya yıpranmış olan şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, servis, özel halk ve belediye otobüsleri ile ticari yük taşımacılığında kullanılan kamyon, kamyonet ile tırların yenilenmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Buna göre, söz konusu araçların, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 30 Haziran 2019'a kadar ilk iktisabı ÖTV'den müstesna olacak.

DSİ Genel Müdürlüğü muhasebe hizmetleri 5 yıl daha Maliye Bakanlığı personelince yürütülecek.

Özel kreş ve gündüz bakımevleri, 5 vergilendirme dönemi süresince Kurumlar Vergisinden istisna tutulacak.

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kredi teminatı sağlayan kurumlara, Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki kazanç ve iratları üzerinden vergi kesintisi yapılmayacak.

Faaliyet izninin kaldırılmasını gerektiren durumlar tespit edilen vakıf yüksek öğretim kurumları ile kurucu vakıflarına kayyum atanan vakıf yükseköğretim kurumlarının faaliyet izni, YÖK'ün teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile kaldırılacak.

Vakıf üniversitelerinin durumu

İzni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, YÖK tarafından garantör üniversiteye veya belirlenecek bir devlet üniversitesine intikal ettirilecek.

Öğrencilerin nakledildiği yükseköğretim kurumları, faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun borçlarından dolayı sorumlu tutulamayacak.

İstanbul Kent Üniversitesi adı altında bir vakıf üniversitesi kurulacak.

Kamudaki teftiş veya denetim elemanlarının işlemlerindeki kişisel kusur, haksız fiil veya sorumluluklarına dair idare aleyhine tazminat davası açılabilecek.

Ancak bu görevlilerin eylemlerini kin, garez, hatır, baskı veya telkinle yaptığı kanaati oluşursa idarenin ödediği tazminat görevliye rücu edilebilecek

Turizm tesisleri yapmak üzere kamu arazisi tahsis edilen işletmecilerden 2016'da alınması gereken kira, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile izinsiz kullandıkları Hazine taşınmazlarının ecrimisillerin ödeme süreleri bir yıl ertelenecek.

İzmir'e iki üniversite

İhdas edilen maddelerle İstanbul'da Beykoz Üniversitesi, İzmir'de ise İzmir Bakırçay ve İzmir Demokrasi üniversiteleri kuruldu.

Ömer Halisdemir'in ismi üniversiteye verildi

Niğde Üniversitesinin adı "Ömer Halisdemir Üniversitesi", Tunceli Üniversitesinin adı "Munzur Üniversitesi" olarak değiştirildi.

Düzenlemeye göre, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünün süresi 1 Temmuz 2017'ye uzatılacak

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi.