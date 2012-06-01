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Ticaret Kanunu 1 Temmuz'a yetişir

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 1 Temmuz'a yetişeceğini söyledi

Ticaret Kanunu 1 Temmuz'a yetişir

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 1 Temmuz'a yetişeceğini söyledi

01 Haziran 2012 Cuma 14:31
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Ticaret Kanunu 1 Temmuz'a yetişir
İSTANBUL - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Akdeniz Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (ASCAME) ''Akdeniz Bölgesi'nin Siyasi ve Ekonomik Geleceği'' konulu konferansı sırasında yeni Türk Ticaret Kanunu'na ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yazıcı, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun bin 535 maddelik bir kanun olduğunu ve Meclis'ten ittifaklı geçtiğini hatırlatarak, ''İttifaklı geçmiş olan bir kanunla alakalı uygulama sorumluluğu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın üzerinde olması dolayısıyla, çok doğaldır ki bu Kanun 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Kanun, Temmuz'a yetişir'' dedi.
''Bu kanun, sanayici ve hedef kitlesinin tamamı için çok güzel, kumaşı düzgün, astarı mükemmel, dikimi güzel bir elbisedir. Biz prova ettik. Potluklar var. Potlukların teğellerini yaptık'' diyen Yazıcı, ''Ama getirilir, hükümette bir siyasi karar oluşturulur, başka birtakım gerekçeler ortaya çıkarsa o ayrı bir konu. Biz bunları büyük ihtimalle yetiştireceğiz. Doğru olan da bu'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 06:32
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Kanunu
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