Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118156
ALTIN
162.622
DOLAR
3.8387
STERLİN
5.3280
EURO
4.7215
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'THY'ye grev yasağı' yasalaştı

'Hava iş kolunda grev yasağı' öngören teklif Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından yasalaştı.

'THY'ye grev yasağı' yasalaştı

'Hava iş kolunda grev yasağı' öngören teklif Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından yasalaştı.

31 Mayıs 2012 Perşembe 09:44
500 Okunma
'THY'ye grev yasağı' yasalaştı
'Hava iş kolunda grev yasağı' öngören teklif Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından yasalaştı. Yeni yasa aynı zamanda korsan taksicilere de ağır cezalar getiriyor.
THY çalışanlarına kötü haber... Hava iş kolunda grev ve lokavt yasağını da içeren düzenleme yasalaştı.   Türk Hava Yolları'nın iki günden bu yana pek çok seferinin iptal olmasına, havacılık sektöründeki çalışanların iş yavaşlatma eylemine neden olan düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü.  AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk tarafından hazırlanan teklif, görüşmelerin ardından yapılan oylamada kabul edilerek yasalaştı.  Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nun 29'uncu maddesinin birinci fıkrası, "Banka ve noterlik hizmetleri ile havacılık hizmetlerinde grev yapılamaz" olarak değiştirildi.
Kanunun gerekçesinde, "Havacılık sektöründe yer alan faaliyetlerin grev ve lokavt yapılamayacak işler kapsamına alınması önem arz etmektedir" ifadesi yer aldı.  
KORSAN TAKSİCİLER YANDI 
Yasa aynı zamanda korsan taksicilere de ağır cezalar getiriyor. Korsan taksilere verilen 15 gün trafikten men edilme cezası, yeni yasayla birlikte 60 güne çıkarıldı.  Yeni yasa otopark mafyaları da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.  
GENEL KURUL'DA GERGİNLİK
Teklifin görüşülmesi sırasında iktidar ve muhalefet partileri arasında gerginlikler de yaşandı.  MHP'li Mehmet Erdoğan, üzenlemenin birçok uluslararası sözleşmeye aykırı olduğunu, bu nedenle geri çekilmesi gerektiğini iddia etti.  İktidar partisinin işçi düşmanı olduğunu söyleyen CHP'li Namık Havutça ise 'Havacılık sektöründe grevi yasaklayan düzenlemenin, korsan taksilerle ilgili teklifte ne işi var?'' diye sordu.
'BIRAK TIRAŞI' 
Teklife en sert tepki ise BDP'den geldi.  "Grev yapmayan işçi, işçi değildir, köledir" diyen BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, kendisine laf atan AK Partili Osman Aşkın Bak'a, ''Yeter, bırak tıraşı. Hem yasak getirip hem işçi hakkından bahsediyorsunuz. Utanmaz'' yanıtını verdi.   AK Parti'li milletvekilleri, Kürkcü'den sözünü geri almasını istedi.
Sataşmadan söz alan Bak, ''Sözlerinizi size iade ediyorum. İşçilere 'koyun' dediniz. Türk işçileri bu sözleri sana iade ediyor'' dedi.  
EYLEM 2. GÜNÜNDE 
Öte yandan Atatürk Havalimanı'ndaki eylem dün de devam etti.   Dün iş yavaşlattıkları gerekçesiyle işten çıkarılan bir grup Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali geliş katında eylem yaptı.  Eyleme aileleriyle katılan gruptakiler, alkışlar eşliğinde slogan atarak, işten çıkarmaları protesto etti.  Sözleşmelerine son verilen çalışanlar iş mahkemelerine başvurmaya hazırlanırken, Hava-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada 'çalışanların işe geri alınana kadar eylemlerin devam edeceği' belirtildi.

Son Güncelleme: 31.05.2012 01:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
AK Parti MKYK, Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti MKYK, Erdoğan başkanlığında toplandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ