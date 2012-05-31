'THY'ye grev yasağı' yasalaştı

'Hava iş kolunda grev yasağı' öngören teklif Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından yasalaştı. Yeni yasa aynı zamanda korsan taksicilere de ağır cezalar getiriyor.

THY çalışanlarına kötü haber... Hava iş kolunda grev ve lokavt yasağını da içeren düzenleme yasalaştı. Türk Hava Yolları'nın iki günden bu yana pek çok seferinin iptal olmasına, havacılık sektöründeki çalışanların iş yavaşlatma eylemine neden olan düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk tarafından hazırlanan teklif, görüşmelerin ardından yapılan oylamada kabul edilerek yasalaştı. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nun 29'uncu maddesinin birinci fıkrası, "Banka ve noterlik hizmetleri ile havacılık hizmetlerinde grev yapılamaz" olarak değiştirildi.

Kanunun gerekçesinde, "Havacılık sektöründe yer alan faaliyetlerin grev ve lokavt yapılamayacak işler kapsamına alınması önem arz etmektedir" ifadesi yer aldı.

KORSAN TAKSİCİLER YANDI

Yasa aynı zamanda korsan taksicilere de ağır cezalar getiriyor. Korsan taksilere verilen 15 gün trafikten men edilme cezası, yeni yasayla birlikte 60 güne çıkarıldı. Yeni yasa otopark mafyaları da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

GENEL KURUL'DA GERGİNLİK

Teklifin görüşülmesi sırasında iktidar ve muhalefet partileri arasında gerginlikler de yaşandı. MHP'li Mehmet Erdoğan, üzenlemenin birçok uluslararası sözleşmeye aykırı olduğunu, bu nedenle geri çekilmesi gerektiğini iddia etti. İktidar partisinin işçi düşmanı olduğunu söyleyen CHP'li Namık Havutça ise 'Havacılık sektöründe grevi yasaklayan düzenlemenin, korsan taksilerle ilgili teklifte ne işi var?'' diye sordu.

'BIRAK TIRAŞI'

Teklife en sert tepki ise BDP'den geldi. "Grev yapmayan işçi, işçi değildir, köledir" diyen BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, kendisine laf atan AK Partili Osman Aşkın Bak'a, ''Yeter, bırak tıraşı. Hem yasak getirip hem işçi hakkından bahsediyorsunuz. Utanmaz'' yanıtını verdi. AK Parti'li milletvekilleri, Kürkcü'den sözünü geri almasını istedi.

Sataşmadan söz alan Bak, ''Sözlerinizi size iade ediyorum. İşçilere 'koyun' dediniz. Türk işçileri bu sözleri sana iade ediyor'' dedi.

EYLEM 2. GÜNÜNDE

Öte yandan Atatürk Havalimanı'ndaki eylem dün de devam etti. Dün iş yavaşlattıkları gerekçesiyle işten çıkarılan bir grup Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali geliş katında eylem yaptı. Eyleme aileleriyle katılan gruptakiler, alkışlar eşliğinde slogan atarak, işten çıkarmaları protesto etti. Sözleşmelerine son verilen çalışanlar iş mahkemelerine başvurmaya hazırlanırken, Hava-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada 'çalışanların işe geri alınana kadar eylemlerin devam edeceği' belirtildi.





Son Güncelleme: 31.05.2012 01:47