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Teşvik kararnamesi ay sonuna kadar çıkacak

Bakan Ergün, yeni teşvik sistemiyle ilgili kararnamenin bu ay sonuna kadar çıkacağını açıkladı

Teşvik kararnamesi ay sonuna kadar çıkacak

Bakan Ergün, yeni teşvik sistemiyle ilgili kararnamenin bu ay sonuna kadar çıkacağını açıkladı

14 Haziran 2012 Perşembe 14:39
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Teşvik kararnamesi ay sonuna kadar çıkacak
İSTANBUL - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Google ve Garanti Bankası'nın ortaklaşa düzenlediği KOBİ'lere yönelik ''İşinizi İnternete Taşıyın Projesi''nin tanıtım toplantısının ardından, yeni teşvik sistemine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Ergün, kamuoyundan ve sektörden gelen talepleri de dikkate alan bazı düzenlemeler yapıldığını kaydederek, ''Kararname hazırlanma safhasında. Zannedersem bu ayın sonuna kadar kararname de çıkmış olur ve teşvik ile uygulamalar netleşmiş olacaktır'' dedi.

Ar-Ge projeleri 5. bölge teşviki alacak
Teknolojik dönüşümü sağlayacak yatırımların da ayrıca teşvik edildiğini vurgulayan Ergün, ''Bu bağlamda bizim Bakanlığımız ve TÜBİTAK tarafından Ar-Ge'si desteklenen projeler var. Bunlar prototip safhasına gelmiş, artık yatırım, üretim yapılacak olan teknoloji projeleri. Bu projelerle ilgili ilk açıklandığında, bu tür yatırımlar bir alt bölge teşviklerinden yararlanacak yatırımlar şeklinde açıklanmıştı. Fakat bu değerlendirmelerde teknolojik dönüşümü teşvik etmek açısından yeterli bir teşvik olarak görülmedi. Şimdi bu projeler 5. bölge teşviklerinden yararlanacaklar. Yani stratejik yatırımlar kapsamında değerlendirilen bir yatırım çerçevesinin içine oturmuş olacaklar. 5. bölge teşviklerinden yararlanacaklar'' şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 14.06.2012 06:40
Anahtar Kelimeler:
Yeni Teşvik Sistemi
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