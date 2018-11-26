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Teşkilatımız Cumhur İttifakı'nın önemini kavramıştır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, "Teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız meseleyi anlamışlardır, idrak etmişlerdir ve MHP Cumhur İttifakı'na inanıyor, sahip olduğu niteliği de önemi de biliyor." dedi.

Teşkilatımız Cumhur İttifakı'nın önemini kavramıştır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, "Teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız meseleyi anlamışlardır, idrak etmişlerdir ve MHP Cumhur İttifakı'na inanıyor, sahip olduğu niteliği de önemi de biliyor." dedi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:01
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Teşkilatımız Cumhur İttifakı'nın önemini kavramıştır

ANTALYA - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter,  yaptığı açıklamada, Antalya'da düzenlenen ve iki gün süren MHP İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın verimli ve son derece ufuk açıcı, yararlı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. 

Toplantının siyasete yön verecek sonuçlara vesile olduğunu dile getiren Yönter, aynı zamanda Türkiye'nin bundan sonraki sürecini çok müessir şekilde etkileme özelliğine sahip olduğunu kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iki gün boyunca kamuoyuna açık yaptığı konuşmaların kapalı toplantılarda da detaylı bir şekilde irdelendiğini aktaran Yönter, "Genel Başkanımızın yaptığı konuşmalar hem siyasetin içine düşmüş olduğu çıkmazı aralamış, tıkanıklıkları açmış hem de milletimize umut vermiştir. Milletimizin umudu Cumhur İttifakı'dır. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek mimar da Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile aynı şekilde 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Toplantıya katılan il başkanları ve belediye başkanlarının da Cumhur İttifakı'na ilişkin görüşlerinin gayet olumlu olduğunu belirten Yönter, MHP'nin tek ses, tek nefes ve tek irade olduğunu bildirdi. Toplantıda Cumhur İttifakı'na yönelik herhangi bir olumsuz görüşle karşılaşmadıklarını ifade eden Yönter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız meseleyi anlamışlardır, idrak etmişlerdir ve MHP Cumhur İttifakı'na inanıyor, Cumhur İttifakı'nın şu andaki sahip olduğu niteliği de önemi de biliyor ve kavrıyor. MHP Cumhur İttifakı'nın asli paydaşıdır. Bu nedenle belediye başkanlarımız, il başkanlarımız hep beraber MHP liderinin emrinde ve arkasında gereğini yapıyor, mücadelesini sürdürüyor. Hiçbir çatlak ses, en ufak ama, fakat, ancak gibi yaklaşım söz konusu değil. Hiçbir sıkıntı ve sorun yok, asayiş berkemal."

Cumhur İttifakı'nı tarihin kendilerine yüklediği bir misyon olarak değerlendiren İzzet Ulvi Yönter, "Ecdadımızın bize yüklemiş olduğu bir misyon. Bu coğrafyayı vatan yapışımızın üzerinden geçen yaklaşık 9,5 asırlık üstlendiğimiz bir emanet. Beka, varoluştur, mukadderattır, mukaddesatımızı yaşatma azmidir." dedi.

Yönter, MHP olarak seçime de hazır olduklarını vurgulayarak, bir seçim bittiği andan itibaren diğer seçime hazırlandıklarını söyledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkan Yardımcısı YönterMHPCumhur Ittifakı
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