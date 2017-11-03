CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uzunköprü Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı ile temel atma törenine katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada, Uzunköprü'de ne yapıyorlarsa CHP'ye yetki verildiğinde Türkiye'nin her köşesinde aynı hizmetleri vermeye devam edeceklerini söyledi.

Çabalarının, hak, adalet, bağımsızlık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı kurtuluş mücadelesi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Dün çok acı bir haberle karşılaştık, 8 şehidimiz var. Hatırlar mısınız bilmiyorum? 'Bize yetki verin, 5 yılın ilk dört yılında Türkiye'de terörü bitireceğiz.' dedim. Dönüp bana dediler ki 'Sen kimsin terörü bitireceksin?' Ben onlara Uzunköprü'den sesleniyorum; ben Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye'de onurla görev yapan bir kişiyim. Huzurla görev yapmak istiyorum. Ben bu ülkede terör olmasın istiyorum. Ben terörü akılla, mantıkla bitireceğim. Yeri geldiği zaman 'Analar ağlamasın.' diye feryat edecekseniz, yeri geldiği zaman çocuklarınızı askere göndermeyeceksiniz. Benim kitabımda çifte standart yoktur. Herkes eşit vatandaştır, eşit muamele görmeyi hak eder ve hak kazanmalıdır."

"Memleketin en temel sorunlarından biri işsizlik"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, memleketin en temel sorunlarından birinin işsizlik olduğunu belirterek, "Gencecik fidan gibi çocuklarımız işsiz. Üniversiteyi bitiriyorlar, işsiz. Hatta şu noktaya geldi; Üniversiteyi bitireceğim de ne olacak?' Oysa üniversiteyi bitirmek zor bir iştir. O nedenle Uzunköprü halkı işsizliğin ne olduğunu inanıyorum benden iyi biliyor. Eğer buradan gencecik çocuklar çalışmak için büyük şehirlerin varoşlarına gidiyorlarsa, bu varoşlarda tutunmaya çalışıyorlarsa, bu sorun sadece benim değil, hepimizin ortak sorunudur." diye konuştu.