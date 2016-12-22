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CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, "Terörle siyaset bir arada olmaz. Herkes şunu kafasına koysun, AKP'li de CHP'li, MHP'li de kafasına koysun ki Türkiye, hiçbir insanıyla, hiçbir kurumuyla teröre asla teslim olmaz." dedi.

Partisinin Akçakoca İlçe Başkanlığını ziyaret eden Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, eleştirilere aldırış etmeden önlerine baktıklarını söyledi.

HDP milletvekillerini meşru siyaset yapmaları konusunda uyardıklarını anlatan Koç, şunları dile getirdi:

"Kardeşim, parlamentoya girdin, meşru demokratik siyasetini yap. Aldığın oyların demokrasi boyutunda temsilciliğini yap. Terörle arana mesafe koy. Terörü telin et, karşı çık. Bomba patlatan teröristin cenazesine gitme, başsağlığına gitme, arabanda silah taşıma, bilmem ne yapma, siyasetçi ol.

Terörle siyaset bir arada olmaz. Herkes şunu kafasına koysun, AKP'li de CHP'li, MHP'li de kafasına koysun ki Türkiye, hiçbir insanıyla, hiçbir kurumuyla teröre asla teslim olmaz. Bu Türkiye asla teröre teslim olmaz. Birliğini, kardeşliğini koruyacak. Birlikte yaşama iradesini geliştirecek."

Koç, eksikliklerini gidererek yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AA