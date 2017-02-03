'Terörle mücadele için 'evet' çıkması gerektiğini söyleyebiliyorlar'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, yazılı açıklamasında, iktidarın, 2002'de terörsüz bir ortam devraldığını belirterek, "2002'de sıfırlanmış halde aldıkları terörü azdıran, dağlardan kentlere taşmasına neden olanlar, utanmadan terörle mücadele için 'evet' çıkması gerektiğini söyleyebiliyor. Demek bugüne kadar tek başlarına iktidar olmalarına rağmen mücadele etmemişler." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sözlerin bir itiraf ve aynı zamanda suç olduğunu öne süren Cankurtaran, şu görüşleri savundu:

"Üstelik bugüne kadar terörle mücadele eden ve bu sürede şehit, gazi olanlara saygısızlıktır. 'Biz ne diye mücadele ettik' demez mi bu insanlar? "