Terörizm hepimiz için bir tehdit

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu'nun (TMKF) açılışında yaptığı konuşmada, Forum kapsamında ikinci kez toplanılmasının şiddete varan aşırıcılık ve terörizmin her türüne karşı mücadele için birlikte çalışma yönünde süregelen kararlılıklarının güçlü bir ispatı olduğunu kaydetti.



Terörizmin ve şiddete varan aşırıcılığın yeni sınamalar olmadığına işaret eden Davutoğlu, "Bunların yöntemleri yeni ve sürekli değişiyor olabilir, ancak tehdidin niteliğine uluslararası toplum uzun süredir aşinadır" dedi.

Uyumlu ve önemli çabaları barındıran oldukça uzun bir terörle mücadele tecrübesine rağmen, terörizmin küresel güvenlik reform ve istikrarın önünde önemli bir engel olmaya devam ettiğini belirten Davutoğlu, "Terörizm ayrım gözetmeksizin hepimiz için bir tehdittir ve ekonomik kalkınma için gerekli olan ortamı da baltalamaktadır" diye konuştu.