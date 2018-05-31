Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102629
ALTIN
188.460
DOLAR
4.4916
STERLİN
5.9868
EURO
5.2504
'Kilolu ama sağlıklı'
'Kilolu ama sağlıklı'
'YÖK Mobil'
'YÖK Mobil'
UBER'e rekor ceza
UBER'e rekor ceza
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
Yemen'de çatışma
Yemen'de çatışma
Flaş Haber
UBER'e rekor ceza
Kapat

"Teröristleri bile hapishaneden çıkartmaya çalışıyorlar"

Bakan Çavuşoğlu, teröristlerin bile hapishaneden çıkartılmaya çalışıldığını belirterek "Biz terörle mücadele diyoruz. Askerimiz polisimiz her yerde mücadele ederken bazıları bunlara destek verenleri bunların içinde olanları kurtarmaya çalışıyor" dedi

"Teröristleri bile hapishaneden çıkartmaya çalışıyorlar"

Bakan Çavuşoğlu, teröristlerin bile hapishaneden çıkartılmaya çalışıldığını belirterek "Biz terörle mücadele diyoruz. Askerimiz polisimiz her yerde mücadele ederken bazıları bunlara destek verenleri bunların içinde olanları kurtarmaya çalışıyor" dedi

31 Mayıs 2018 Perşembe 14:46
0 Okunma
"Teröristleri bile hapishaneden çıkartmaya çalışıyorlar"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik Belediyesinde gerçekleştirilen "Serik Geniş Katılımlı Toplantısı"nda, halkın karşısına her zaman alınları açık, başları dik çıktıklarını ifade etti.

Dünyada son yıllarda gerçekleştirilen 10 mega projenin 6'sını Türkiye'nin gerçekleştirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Fatih'in evlatlarına da bu yakıştığını, dünyanın en büyük asma köprüsünü, en büyük havalimanını yaptıklarını dile getirdi.

Kendilerine, 'Bunlar Cumhuriyet düşmanı' denildiğini aktaran Çavuşoğlu, "Esas Cumhuriyet düşmanı sizsiniz. Ne yaptınız, Cumhuriyet için? Ancak 'Mustafa Kemal', 'Atatürk' diyerek geçindiniz. Cumhuriyet için hiçbir zaman taş üstüne taş koymadınız. 'Erdoğan'ın projelerini durduracağız' diyorsunuz. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Tıpkı Türkiye'yi kıskanıp da bu projeleri hayata geçirmemizi istemeyenler gibi... Hep yıkmak. Kim yıkar? Teröristler yıkar. Kim yıkmak istedi? PKK, FETÖ. Karşısında kim durdu? Milletimiz durdu. Sonuçta bunların bizim yaptıklarımıza hayali ve rüyası bile yetmez. Bunlar rüyada bile göremezler. Bir şeyi rüyada görmek, hayal etmek için 'Ne yapabilirim, daha iyisini nasıl yapabilirim?' diye düşünmen lazım." ifadelerini kullandı.

"Bizimki yerli ve milli olanların ittifakı"

Bütün adayların özgürce seçim kampanyasını yaptığına değinen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Demokrasi bu. Yapacak. Türkiye'nin geleceği için somut bir proje vaadinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir aday, AK Parti'den başka bir parti gördünüz mü? 'Şuraya çeşme yapacağım' diyen bir beyanname gördünüz mü? CHP'nin beyannamesini okudunuz mu? 'Hep yıkacağız.' Bir kelime dahi 'FETÖ' gördünüz mü? O partinin içinde DHKP-C'li milletvekilleri var. Ön seçimle geldiler. Partide, PKK sempatizanı milletvekilleri var. Dava açsınlar. Tamamen bunlara teslim olmuş bir parti. Hangi ilkeleri var. Atatürk'ün ortaya koyduğu ilkelerin hangisi var? Milliyetçilik var mı? Hep Türkiye'yi kötülüyorlar. 'Türkiye yıkılsın, bir fırsat doğar belki bize' diyorlar. Halkçılık var mı? Halkla beraber mi bunlar. Partiye bir de altı ok koymuşlar. Hiçbir ilkeyi bulamazsınız. Bir de ittifaka bakın yıkım. Bizimki ne? Cumhur ittifakı. Bizimki yerli ve milli olanların ittifakı. MHP ile el ele omuz omuza verdik, Türkiye'nin geleceği için çalıştık. O yüzden anayasa değişikliğine gittik. O yüzden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi getirdik."

"Yaparsa AK Parti yapar, yıkarsa CHP ve diğerleri yıkar"

Mevlüt Çavuşoğlu, Türk milletini topla tüfekle yenemeyeceğini anlayanların ekonomik saldırıyla yeneceklerini zannettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu millet Çanakkale Savaşı'nı nasıl yaptı. Aç, susuz. Bunları unuttunuz mu? Bu millet özgürlüğü için canını vermeye hazırdır. Bunları bilmiyor musunuz? Sen iki kurdaki dalgalanmalarla bu milleti diz çöktüreceğini mi sanıyorsun? Senin oynadığın bu oyunu milletin göremeyeceğini mi sanıyorsun. Bizi çaresiz mi zannediyorsun? 16 yıldır dünyada ülkeler bankalar batarken Türk ekonomisini nasıl büyüdüyse, bu zorluklar karşısında da büyümeye devam edecektir. Gene büyüyeceğiz. İhracatımız artıyor. Nisanda geçen yılın aynı oranına göre ihracatımız yüzde 7,8 artmış. Dünyanın her yerine ürünlerimizi gönderiyoruz. Yaparsa AK Parti yapar, yıkarsa CHP ve diğerleri yıkar.

Teröristleri bile hapishaneden çıkartmaya çalışıyorlar. Biz terörle mücadele diyoruz. Bu millet terörden çok çekti. 40 bine yakın insanımız hayatını kaybetti. Askerimiz, polisimiz, kahramanlarımız her yerde mücadele ederken bazıları, bunlara destek verenleri, bunlara silah taşıyanları, avukatlığını yapanları bunların içinde olanları kurtarmaya çalışıyor. Bir de bunlar da kendisini milliyetçi olarak tanımlıyor. Sizlerin kime hizmet ettiğinizi çok iyi biliyoruz. Milletimiz de çok iyi biliyor."

Öte yandan, Belek Turizm Merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vatandaşlar ve turistlerle sohbet etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'nin Anayasa Mahkemesinden beklentisi
CHP'nin Anayasa Mahkemesinden beklentisi
"Herkes konuşuyor ama AK Parti yapıyor"
"Herkes konuşuyor ama AK Parti yapıyor"
Kılıçdaroğlu, Japon Büyükelçi Miyajima'yla görüştü
Kılıçdaroğlu, Japon Büyükelçi Miyajima'yla görüştü
Kılıçdaroğlu, İnce ile 10 miting yapacak
Kılıçdaroğlu, İnce ile 10 miting yapacak
"Türkiye şahlanmanın eşiğinde"
"Türkiye şahlanmanın eşiğinde"
"24 Haziran'dan sonra şahlanan bir Türkiye olacak"
"24 Haziran'dan sonra şahlanan bir Türkiye olacak"
"Hiçbir darbenin arkasında milli irade olmaz"
"Hiçbir darbenin arkasında milli irade olmaz"
HÜDA PAR cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ı destekleyecek
HÜDA PAR cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ı destekleyecek
Boynuna geçirilen ilmeğin, kefeninin, yediği yemeğin parası ailesinden istendi
Boynuna geçirilen ilmeğin, kefeninin, yediği yemeğin parası ailesinden istendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ