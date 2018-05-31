"Teröristleri bile hapishaneden çıkartmaya çalışıyorlar"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik Belediyesinde gerçekleştirilen "Serik Geniş Katılımlı Toplantısı"nda, halkın karşısına her zaman alınları açık, başları dik çıktıklarını ifade etti.

Dünyada son yıllarda gerçekleştirilen 10 mega projenin 6'sını Türkiye'nin gerçekleştirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Fatih'in evlatlarına da bu yakıştığını, dünyanın en büyük asma köprüsünü, en büyük havalimanını yaptıklarını dile getirdi.

Kendilerine, 'Bunlar Cumhuriyet düşmanı' denildiğini aktaran Çavuşoğlu, "Esas Cumhuriyet düşmanı sizsiniz. Ne yaptınız, Cumhuriyet için? Ancak 'Mustafa Kemal', 'Atatürk' diyerek geçindiniz. Cumhuriyet için hiçbir zaman taş üstüne taş koymadınız. 'Erdoğan'ın projelerini durduracağız' diyorsunuz. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Tıpkı Türkiye'yi kıskanıp da bu projeleri hayata geçirmemizi istemeyenler gibi... Hep yıkmak. Kim yıkar? Teröristler yıkar. Kim yıkmak istedi? PKK, FETÖ. Karşısında kim durdu? Milletimiz durdu. Sonuçta bunların bizim yaptıklarımıza hayali ve rüyası bile yetmez. Bunlar rüyada bile göremezler. Bir şeyi rüyada görmek, hayal etmek için 'Ne yapabilirim, daha iyisini nasıl yapabilirim?' diye düşünmen lazım." ifadelerini kullandı.

"Bizimki yerli ve milli olanların ittifakı"

Bütün adayların özgürce seçim kampanyasını yaptığına değinen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Demokrasi bu. Yapacak. Türkiye'nin geleceği için somut bir proje vaadinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir aday, AK Parti'den başka bir parti gördünüz mü? 'Şuraya çeşme yapacağım' diyen bir beyanname gördünüz mü? CHP'nin beyannamesini okudunuz mu? 'Hep yıkacağız.' Bir kelime dahi 'FETÖ' gördünüz mü? O partinin içinde DHKP-C'li milletvekilleri var. Ön seçimle geldiler. Partide, PKK sempatizanı milletvekilleri var. Dava açsınlar. Tamamen bunlara teslim olmuş bir parti. Hangi ilkeleri var. Atatürk'ün ortaya koyduğu ilkelerin hangisi var? Milliyetçilik var mı? Hep Türkiye'yi kötülüyorlar. 'Türkiye yıkılsın, bir fırsat doğar belki bize' diyorlar. Halkçılık var mı? Halkla beraber mi bunlar. Partiye bir de altı ok koymuşlar. Hiçbir ilkeyi bulamazsınız. Bir de ittifaka bakın yıkım. Bizimki ne? Cumhur ittifakı. Bizimki yerli ve milli olanların ittifakı. MHP ile el ele omuz omuza verdik, Türkiye'nin geleceği için çalıştık. O yüzden anayasa değişikliğine gittik. O yüzden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi getirdik."

"Yaparsa AK Parti yapar, yıkarsa CHP ve diğerleri yıkar"

Mevlüt Çavuşoğlu, Türk milletini topla tüfekle yenemeyeceğini anlayanların ekonomik saldırıyla yeneceklerini zannettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu millet Çanakkale Savaşı'nı nasıl yaptı. Aç, susuz. Bunları unuttunuz mu? Bu millet özgürlüğü için canını vermeye hazırdır. Bunları bilmiyor musunuz? Sen iki kurdaki dalgalanmalarla bu milleti diz çöktüreceğini mi sanıyorsun? Senin oynadığın bu oyunu milletin göremeyeceğini mi sanıyorsun. Bizi çaresiz mi zannediyorsun? 16 yıldır dünyada ülkeler bankalar batarken Türk ekonomisini nasıl büyüdüyse, bu zorluklar karşısında da büyümeye devam edecektir. Gene büyüyeceğiz. İhracatımız artıyor. Nisanda geçen yılın aynı oranına göre ihracatımız yüzde 7,8 artmış. Dünyanın her yerine ürünlerimizi gönderiyoruz. Yaparsa AK Parti yapar, yıkarsa CHP ve diğerleri yıkar.

Teröristleri bile hapishaneden çıkartmaya çalışıyorlar. Biz terörle mücadele diyoruz. Bu millet terörden çok çekti. 40 bine yakın insanımız hayatını kaybetti. Askerimiz, polisimiz, kahramanlarımız her yerde mücadele ederken bazıları, bunlara destek verenleri, bunlara silah taşıyanları, avukatlığını yapanları bunların içinde olanları kurtarmaya çalışıyor. Bir de bunlar da kendisini milliyetçi olarak tanımlıyor. Sizlerin kime hizmet ettiğinizi çok iyi biliyoruz. Milletimiz de çok iyi biliyor."

Öte yandan, Belek Turizm Merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vatandaşlar ve turistlerle sohbet etti.