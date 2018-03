'Teröre karşı ortak birlikteliğimizi sürdüreceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın ziyaretinin ardından gazetecilere Elazığ'daki terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Terör saldırısının herkesi son derece üzdüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili detaylı bilgi almaya çalıştıklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Terör kimden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun, bütün siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının hep birlikte lanetlemesi gereken bir olaydır. Teröre karşı ortak birlikteliğimizi hep sürdüreceğiz. Yine hükümete açık ve net bir çağrı yapıyorum; terörü bitirmek için muhalefetten ne istiyorsanız vermeye hazırız. Bugüne kadar her şeyi verdik ama biz hükümetten bir şey bekliyoruz; ne istediyseniz biz size verdik, siz de lütfen terörü çözün, bitirin. Mücadeleyse mücadele yapın, yasa dediniz yasa, anayasa dediniz anayasa, her türlü imkanı sağladık, her türlü imkanı verdik. Dolayısıyla terörle mücadele konusunda 'elimiz zayıf, elimiz güçsüz' diye bir sorun olmamalı. Eliniz güçlü, dolayısıyla terörle mücadeleyi yapın, Türkiye'yi bu beladan kurtarın."

Terörün bitirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Terörü lanetlemek yetmiyor, terörü bitirmek, sonlandırmak gerekiyor. Dolayısıyla buna uygun politikalar geliştirmek gerekiyor. Bu talebimi hükümete iletmiş olayım." diye konuştu.