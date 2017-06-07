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Teröre bulaşmayan her kesime Katar'ın yardım ettiğini görüyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Teröre bulaşmayan İslam dünyasındaki her kesime Katar'ın yardım ettiğini görüyoruz. Kurt kuzuyu yemeyi kafasına koymuş dolayısıyla bahane bulmaya çalışıyor." dedi.

Teröre bulaşmayan her kesime Katar'ın yardım ettiğini görüyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Teröre bulaşmayan İslam dünyasındaki her kesime Katar'ın yardım ettiğini görüyoruz. Kurt kuzuyu yemeyi kafasına koymuş dolayısıyla bahane bulmaya çalışıyor." dedi.

07 Haziran 2017 Çarşamba 16:11
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Teröre bulaşmayan her kesime Katar'ın yardım ettiğini görüyoruz

ANKARA

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Teröre bulaşmayan İslam dünyasındaki her kesime Katar'ın yardım ettiğini görüyoruz. Kurt kuzuyu yemeyi kafasına koymuş dolayısıyla bahane bulmaya çalışıyor." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, Van Başkale'de şehit olan askere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krize değinen Destici, şunları söyledi:

"Katar teröre destek vermekle suçlanıyor. Nerede? Suriye'de kime karşı mücadele ediyor? Katil Esed rejimine karşı mücadele eden ve bütün dünya tarafından yasal muhalifler olarak tanınan muhaliflere yardım ettiği biliniyor. Yemen'de Suudi Arabistan ile birlikte Husilere karşı mücadele ediyor. Müslüman Kardeşleri desteklediği söyleniyor. Teröre bulaşmayan İslam dünyasındaki her kesime Katar'ın yardım ettiğini görüyoruz. Kurt kuzuyu yemeyi kafasına koymuş dolayısıyla bahane bulmaya çalışıyor. Eğer İslam dünyası bir yere karşı birleşecekse siyonist İsrail'e karşı birleşsin de Gazze'yi ablukadan kurtarsın, Filistinli mazlum kardeşlerimizi kurtarsınlar."

"Hükümet burada doğru bir tavır aldı"

Destici, İran Meclisi ve rahmetli Humeyni'nin türbesine yapılan saldırılar nedeniyle İran halkına da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Alman milletvekillerinin İncirlik'teki askeri üssü ziyaretine izin verilmediğini anımsatan Destici, gelinen noktada Türkiye'nin haklı bir duruş sergilediği ve ilk defa "dur" dediğini bildirdi. Destici, "Bu kadar teröristi ülkende barındıracaksın, sahip çıkacaksın. Bunun bir karşılığı olmalıydı. Bu mütekabiliyet esasları çerçevesinde yapılması gerekendi ve yapıldı. Hükümet burada doğru bir tavır aldı." diye konuştu.

Bu arada Destici, vefatının 5. yılı nedeniyle şair Abdurrahim Karakoç'un mezarını ziyaret ederek, mezarı başında Kur'an okudu ve dua etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KatarBBPDestici
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