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"Terör yuvaları yok edilmeli"

BBP Genel Başkanı Destici, Batman'da şehit olan askerlere rahmet dileyerek, "Zaman kaybetme lüksümüz kalmamıştır. En kısa sürede, bu bela daha da büyümeden gereken operasyonlar yapılmalı ve terör yuvaları yok edilmelidir." ifadelerini kullandı.

"Terör yuvaları yok edilmeli"

BBP Genel Başkanı Destici, Batman'da şehit olan askerlere rahmet dileyerek, "Zaman kaybetme lüksümüz kalmamıştır. En kısa sürede, bu bela daha da büyümeden gereken operasyonlar yapılmalı ve terör yuvaları yok edilmelidir." ifadelerini kullandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:58
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"Terör yuvaları yok edilmeli"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, gazilere şifa diledi. 

Destici, "Zaman kaybediyoruz. Bizler zaman kaybettikçe tehlike daha da büyüyor. 'Devriye' adı altında bizleri oyaladıkları ortada. Yurt içinde yapılan başarılı operasyonlar sonucu beli kırılan PKK terör örgütü, Fırat'ın doğusunda neredeyse devletleşmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Münbiç'te ABD ile yapılan ortak devriyelerin terör örgütüne olumsuz bir etkisinin olmadığını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Olay, PKK/YPG'ye zaman kazandırıp yapılaşmasını tamamen hızlandırmaya yöneliktir. Türkiye'de yapacakları terör faaliyetleri için lojistik ve psikolojik destekleri bu bölge olmuştur. Kaybettiğimiz her dakika, daha büyük güvenlik sorunu olarak bizlere geri dönebilir. Zaman kaybetme lüksümüz kalmamıştır. En kısa sürede, bu bela daha da büyümeden gereken operasyonlar yapılmalı ve terör yuvaları yok edilmelidir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik PartisiBBPMustafa Destici
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