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Terör saldırılarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, son günlerde terör örgütü PKK mensuplarınca Elazığ, Van, Bitlis ve Gaziantep'te, sivil vatandaşlara ve güvenlik güçlerine yapılan saldırıları kınadı.

Terör saldırılarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, son günlerde terör örgütü PKK mensuplarınca Elazığ, Van, Bitlis ve Gaziantep'te, sivil vatandaşlara ve güvenlik güçlerine yapılan saldırıları kınadı.

22 Ağustos 2016 Pazartesi 13:17
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Terör saldırılarına tepki

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ve üst akıl tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminin, milletin üstün feraseti ve direnişi sayesinde bertaraf edildiğini anımsattı.

Son zamanlarda terör örgütü PKK tarafından sivil vatandaşlara ve güvenlik güçlerine yapılan alçak ve menfur saldırıların esas amacının, ülkenin bütünlüğüne kast etmek, birlik ve beraberliği bozmak olduğunu vurgulayan Demiröz, şunları ifade etti:

"Bunun için her yolu deniyorlar. Milletimiz, 15 Temmuz'da kendisine kurşun sıkan canilere karşı gerekli dersi vermiştir. Ülkemizin farklı şehirlerinde bombalar patlatan taşeron terör örgütlerinin arkasındaki üst aklı tanımak gerekiyor. Bu defa üst akıl bütün terör örgütlerine FETÖ, PKK, DEAŞ ve PYD'yi bir araya getirerek, bu taşeron örgütler üzerinden ülkemizi diz çöktürmeye çalışmaktadır. Ancak hainlerin emelleri beyhude ham hayalden öteye gidemeyecek. Milletimiz bu organizatörlere fırsat vermeyecektir."

"Terör büyümemizi engelleyemeyecek"

Demiröz, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 14 yılda büyük hamleler yaparak, bütün dünyanın gıptayla baktığı güçlü bir devlet haline geldiğine dikkati çekti. Demiröz, üst aklın maşası olan terör örgütleri üzerinden son günlerde sivil vatandaşlara ve güvenlik güçlerine alçakça bombalı saldırılar yapıldığını belirtti.

Demiröz, şunları kaydetti:

"Alçakça yapılan bombalı saldırılar bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Elazığ, Van, Bitlis ve Gaziantep'te yapılan terör saldırılarını lanetliyorum. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Türkiye büyümeye ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize umut olmaya devam edecektir."

AA

Son Güncelleme: 22.08.2016 13:18
Anahtar Kelimeler:
Vedat DemirözFETÖPKKDeaş
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