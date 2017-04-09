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 Terör örgütüne diz çöktürüyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, "Batıda Türkiye'yi zayıflatmak için plan yapanlara söylüyorum. Terör örgütüne bugün diz çöktürüyoruz, farkında değil misiniz?" dedi.

 Terör örgütüne diz çöktürüyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, "Batıda Türkiye'yi zayıflatmak için plan yapanlara söylüyorum. Terör örgütüne bugün diz çöktürüyoruz, farkında değil misiniz?" dedi.

09 Nisan 2017 Pazar 14:40
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 Terör örgütüne diz çöktürüyoruz

TRABZON

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihi bir kararın arifesinde olduğunu söyledi.

Milletin iradesi ve onayıyla bir gayreti ortaya koymaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"On yıllardan beri bizi darbelerle terbiye edenler, on yıllardan beri bizi 1960 darbesiyle 1971 muhtırasıyla 1980 darbesiyle terbiye edenler, bize kendi istedikleri gibi anayasa yaptılar. Burada size sormak istiyorum, 1960 darbesini sadece Türkiye'nin içinden mi gerçekleştirdiler? Hayır. Aynen 15 Temmuz'u nasıl dışarıdan destekçileriyle gerçekleştirmişler ise 1960'ı da öyle yaptılar. 1971'i başka türlü mü yaptılar, dışarıdan destekçileriyle beraber yaptılar. 1980 darbesini dışarıdan destekçileriyle beraber gerçekleştirdiler. Peki bunlardan sonra yazdıkları, yaptıkları anayasayı onların bilgisi olmadan yazabilme kabiliyetlerine sahipler mi? Adım atamazlar, adım. Adım attırmazlar."

"Türkiye'ye diz çökertemediler"
Türkiye'nin bugüne kadar yaşadığı olaylara değinen Soylu, "Türkiye'ye diz çökertemediler, Recep Tayyip Erdoğan'ı tasfiye edemediler. Hatırlayın o günleri, 50 yıl önceden bahsetmiyorum, 3-4 yıl önceden bahsediyorum. Neler yaptılar, yalanlar, uydurmalar, iftiralar, hakaretler hep bu sistemin içerisinde yaptılar ama el nihayetinde yine diz çökertemediler." değerlendirmesinde bulundu.

"Terör örgütüne diz çöktürüyoruz"
Avrupa ülkelerine seslenen Soylu, şunları kaydetti:

"Almanya ile uğraşıyoruz, Hollanda ile uğraşıyoruz, İsviçre ile uğraşıyoruz, el altından batıda ne kadar ülke varsa dünyanın en pahalı arazisi olan bu araziyi bizim elimizden almak, bizi yönetiyormuş gibi göstermek, kendileri istedikleri gibi yönetmek ve idare etmek, bazen faizle tepemize binmek, bazen yargı ile tepemize binmek, bazen uluslararası alanda yaptıkları baskılarla tepemize binmek için çaba sarf ediyorlar. Dertleri ne biliyor musunuz? Güya bize vize serbestisi verecek Avrupa, güya. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bütün sorumluluklarımızı biz yerine getirdik. En son bize dayattıkları ne oldu biliyor musunuz? Terör yasasını değiştireceksiniz. Türkçesi ne demek biliyor musunuz? PKK’yı serbest bırakacaksınız. Batıdaki aklıevvellere sesleniyorum. Batıda Türkiye'yi zayıflatmak için plan yapanlara söylüyorum. Biz bu ülkeyi evet, her santimetrekaresini kanla beraber aldık, özgürlüğümüzle ve hürriyetimizle beraber aldık. Siz öyle dedikçe biz terör örgütüne bugün diz çöktürüyoruz, farkında değil misiniz?"

Kılıçdaroğlu'na eleştiri
Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, şunları söyledi:

"Dün ben Kızıltepe'deydim. Trabzon'un da bir misafiri vardı. Trabzon misafirine kötü davranmaz. Kılıçdaroğlu dün Trabzon'daydı. Neymiş, muhtarlıklar kalkacakmış, neymiş, lokantalar kapatılacakmış... Ya hiçbir ciddi adamın ağzına böyle bir laf yakışıyor mu yani? Muhtarlıklar kapatılacak, lokantalar kapatılacak, yok cumhurbaşkanı şöyle edecek, böyle edecek... Sen 15 yıldır, sen ve senin partin sen seçildikten sonra bu ülkede yalanla dolanla uğraştın, iftira ile uğraştın, Tayyip Erdoğan da milletle, bu ülkeyi büyütmekle uğraştı, zenginleştirmekle uğraştı. Bizim Kızıltepe mitinginin yarısını kes, Trabzon'da adamın topladığı kalabalığa denk geliyor."

"Onlar ne yaparsa yapsın"
Türkiye'nin konumu ve önemine işaret eden Soylu, 300 yıldır il kez batıyı böyle yakaladıklarını anlattı.

Soylu, 300 yıldır bu günü beklediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Güçlü bir liderimiz var. Güçlü bir liderliğimiz var. Onlar da bunu görüyorlar ve diyorlar ki Türkiye'yi bu halinde yükseltmeye çalışırsak, bir daha Türkiye'nin önüne engel olamayacağız. Onlara buradan sesleniyorum. Ey zavallılar biz kimin tahtında oturduğumuzu biliyoruz, biz hangi coğrafyada yaşadığımızı biliyoruz, biz nasıl bir emanetle beraber yarına adım attığımızı biliyoruz. Biz Ertuğrul Gazi'nin tahtında oturuyoruz, biz Osman Gazi'nin tahtında oturuyoruz, biz Orhan Gazi'nin tahtında oturuyoruz, biz nerede oturduğumuzu biliyoruz. Bizim bugün 780 bin kilometrekaremiz var ama bizim gönül coğrafyamızın 22 milyon kilometrekare olduğunu ve o gönül coğrafyasından bir gün dahi uzaklaşmadığımızı biliyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar."

AA

Anahtar Kelimeler:
SoyluTerörörgütTürkiyeönce Vatan
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