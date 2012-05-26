'Terör nasıl sonlandırılır' dilekçesi vereceğiz

OSMANİYE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Osmaniye il kongresinde yaptığı konuşmada, salonda, Türkiye'nin kaderi ve geleceği için beraber olduklarını söyledi.

Gerçek ve kalıcı demokrasi ile herkesin düşüncesini özgürce dile getirdiği demokrasiyi getirebilecek tek parti olduğunu, onun da CHP olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, ''Demokrasi herkesin düşüncelerini özgürce dile getirdiği rejimin adıdır. Demokrasi halkın oy verip, milletvekili yaptığı insanların parlamentoda görev yaptığı rejimin adıdır. Eğer siz vatandaşın oy verip seçtiği, yargının da 'Önünde hiçbir engel yoktur' dediği kişileri hapse atarsanız, kusura bakmayın burada demokrasi tartışılır, orada demokrasi yoktur" diye konuştu.

Kayseri'deki terörist saldırı

Kılıçdaroğlu, dün Kayseri'deki terör saldırısını da hatırlatarak, ''Önümüzdeki günlerde bir grup arkadaşımız TBMM Başkanı'na gidecekler ve 'terör nasıl sonlandırılır' onun dilekçesini verecekler. Recep Tayyip Erdoğan alsın o dilekçeyi okusun. Terörü CHP nasıl bitirecek? Bize 'Bunlar hep eleştirir, onların hiç projesi yok' derlerdi. Ben söylüyorum, bu ülkeyi nitelikli bir demokrasiye kavuşturmak, bu ülkeyi sağlıklı yönetmek, herkesin derdine derman olmak, CHP'nin temel görevidir" şeklinde konuştu.

Malatya'ya kurulan füze kalkanı

Malatya'ya kurulan füze kalkanını da hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Malatya'ya bir tane istasyon kurdular. Karşı çıkan kimdi? CHP. Ne diyorlardı, 'NATO'nun.' En son NATO toplantısında ortaya çıktı ki, bu NATO'nun değil. Dışişleri Bakanı hakkında önümüzdeki dönemde gensoru önereceğiz. Bir ülkeyi dış politikada bu kadar büyük açmazlarla karşı karşıya getiren ilk Dışişleri Bakanı''dır'' dedi.