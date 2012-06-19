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"Terör Komisyonu" tura çıkıyor

TBMM'de kurulan terör alt komisyonu, 21-24 Haziran arasında Denizli, Aydın, İzmir ve Manisa'da görüşmeler yapacak.

"Terör Komisyonu" tura çıkıyor

TBMM'de kurulan terör alt komisyonu, 21-24 Haziran arasında Denizli, Aydın, İzmir ve Manisa'da görüşmeler yapacak.

19 Haziran 2012 Salı 16:25
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TBMM

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki terör alt komisyonu, Doğu illerinde yaptığı görüşmelerin ardından batı illeri turuna başlayacak.

''Terör ve şiddet olaylarından kaynaklanan yaşam hakkı ihlallerinin incelenmesine yönelik alt komisyon'', yarın Denizli'ye hareket edecek.
AK Parti Amasya Milletvekili Naci Bostancı'nın başkanlık edeceği heyette, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu yer alıyor.
Denizli'deki temaslarına 21 Haziran Perşembe günü başlayacak alt komisyon, en fazla şehit veren illerin başında gelen Denizli'de asker, polis, öğretmen, şehit aileleri, terör nedeniyle Doğu ve Güneydoğu'dan bu ile göç eden aileler ve terör örgütü mensubu olan çocuklarını yitiren ailelerden belirlenen 16 örnek aile ile görüşecek. Komisyon, şehit ailelerinin kurduğu sivil toplum örgütleri ile de görüşmeler yapacak.

AA

Son Güncelleme: 19.06.2012 08:26
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