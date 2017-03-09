"Temennimiz Avrupa'da Türk bakanlara yasakların son bulması"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türk bakanların Avrupada halk oylaması kampanyası yapmalarına dönük yasakların bir an önce son bulmasını beklediklerini belirtti.

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Almanya, Hollanda ve Avusturya'da Türk bakanların miting yapmasına dönük yasakların gündeme geldiğini anımsattı.

Bakanlara dönük bu yasakları doğru bulmadıklarını, eleştirdiklerini dile getiren Yılmaz, AB ülkelerinin, toplanma ve ifade hürriyetine herkesten fazla saygı duymaları gerektiğini vurguladı.

"Elbette bizim beklentimiz Türk bakanlara Avrupada kampanya yapmalarına dönük bu tür yasakların bir an önce son bulmasıdır." ifadesini kullanan Yılmaz, şunları söyledi:

"Ancak hükümetin, Avrupadaki bu yasakları eleştirirken aynaya bakmasını ve ikiyüzülüğünü de hatırlatmak isteriz. Kendimden örnek vermem gerekirse Ardahan'da yapmak istediğim yatırım konferansını AK Parti'li milletvekilleri ve Vali engellemeye çalıştı. Erciyes Üniversitesine geçen yıl konferans için gittiğimizde içeri girmemizi engellemeye çalıştılar. 'Çocuklar üşümesin' yardım kampanyamızı bile engellemeye çalıştılar. Hayır kampanyası yürüten insanlara karşı engelleme ve baskı var. Hükümet ikiyüzlü. İçeride bunu yapıyor dışarıda da hak hukuk mücadelesini savunur gibi gözüküyor. Sizin bakanlarınıza dışarıda izin verilmediği zaman biz bunu kınıyoruz ama sizin de hayır kampanyası yürüten insanlara konulan engelleri kınamanız gerekir. Sizin de bu noktada dürüst bir duruş sergilemeniz gerekir. Hükümet dışarıdaki bu yasağı mağduriyete, onu da oya devşirmek istemektedir. Biz her türlü yasağın kaldırılmasını destekliyoruz. Yasak olmamalı, AKP'nin dayatması ve yasakları da olmamalı."

"AKP için öncelik nedir hala anlayamadık"

ABD için önceliğin PYD, ikinci önceliğin Esed, tehdidin IŞİD, Rusya için ise önceliğin Esed, ikinci önceliğin PYD, tehdidin IŞİD olduğunu belirten Yılmaz, "AKP için öncelik nedir hala anlayamadık." dedi.

Bir soru üzerine Türkiye'nin Rakka'da işi olmadığını belirten Yılmaz, "ABD, Suriye'de ikinci bir Kürt devletini kurmak istiyor. Bunun görülmesi gerekir. Bunun baş müsebbibi de AKP'dir. Bunun böyle olacağını Irak örneğinden yol çıkarak bilmesi gerekirdi." ifadelerini kullandı.