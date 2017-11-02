Başbakan Yıldırım, "Ülkemizin ekonomik sıçramayı gerçekleştirebilmesi için önemli gördüğümüz yerli otomobil projesinin resmen başlangıcını yapmış oluyoruz. Otomotivde güncel teknolojiyi yakalamak için her adımı atacağız, atmaya kararlıyız."

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmaya, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek başladı.

Şehit ailelerinin acılarını paylaşan Yıldırım, "Ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar, Türkiye'nin düşmanı, bu milletin düşmanı, bu ülkenin bağımsızlığına, varlığına kasteden kim olursa olsun 80 milyonun duası ve desteğiyle gereken karşılığı görecektir. Milletimizin ve ülkemizin beka sorunu olan bu terörle mücadelede kararlığımız artarak devam edecektir." diye konuştu.

Yıldırım, önemli bir proje için bir araya geldiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye’nin potansiyelini, gücünü en iyi şekilde değerlendirecek yerli marka otomobil için artık vaktin geldiğini söylemesiyle bu süreci resmen başlatıldığını hatırlattı.

Başbakan Yıldırım, bu önemli projenin otomotiv sektörüne ve iş dünyasına yeni bir heyecan getireceğinden endişesinin olmadığını, bu projenin büyüyen, kalkınan, geleceğe kararlılıkla yürüyen Türkiye'nin başarılarına yeni bir başarı ekleyeceğini bildirdi. Yıldırım, ülkede 15 yıldır gerçekleştirilen ekonomik büyümeyi ve teknolojik gelişmeyi büyük projelerle taçlandırdıklarını, Türkiye'yi daha da ileriye taşıyacak, daha da güçlü yapacak bu adımı da bugün attıklarını dile getirdi.

Otomotiv sektörü, üretim, ihracat gibi temel ekonomik göstergeler bakımından ülkenin günden güne ilerleme kaydettiğini, otomotiv sanayisiyle ilgili rakamlara bakıldığında bunun rahatlıkla görüldüğünü anlatan Yıldırım, son 10 yılda ihracat içerisinde otomotiv sanayisi payının yüzde 17 seviyelerine ulaştığını ve böylelikle ihracat kalemleri içinde bir numarada yer aldığını aktardı.

"Devlet olarak imalatın içinde olmayız"

Ekim ayı ihracat rakamlarının dün açıklandığını anımsatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otomotiv endüstrisi ekim ayında da 2 milyar 632 milyon 111 bin dolarla yine başı çekti, en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Bu gayet sevindirici bir durumdur. Hal böyleyken, Türkiye otomotivde bu kadar yetkin hale gelmişken, ihracatta bir numara olmuşken Türkiye'nin yerli ve milli otomobil yapamaması diye bir şey söz konusu olamaz, abesle iştigaldir. Ancak 'Neden gecikti' derseniz tabii bu iş otomobil yapıp yapmama meselesi değil, bu iş ekonomik ölçeği bulma meselesidir. Bütün çalışmalar bunu temin etme yönünde ince ve detaylı bir şekilde yapıldı başından beri. Biz bir şey söylüyoruz. Biz devlet olarak bu imalatın içinde olmayız. Bu sürdürülebilir bir yol değil ancak biz destek veririz, önünüzü açarız, engelleri kaldırırız, ürünü geliştirmek ve dünya çapında markaya dönüştürmek sizin işiniz. Çünkü siz bu işi biliyorsunuz, sahadasınız, sorunlarını biliyorsunuz, nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Biz sadece sizin önünüzü açıp yardımcı olmak görevimiz olduğunu düşündük ve nihayet bu noktada buluştuk. Böylece projeye resmen bugün Sayın cumhurbaşkanımızın direktifleri ve riyasetinde başlamış oluyoruz."

Yıldırım, Türkiye'de otomotivle ilgili Ar-Ge merkezlerinin sayısının toplam Ar-Ge merkezleri içinde 1 numaraya oturduğunu, otomotiv sanayi üretiminin imalat sanayi üretimindeki payının da yüzde 8 seviyesiyle oldukça iyi olduğunu ifade etti.

Otomotiv ve bilişim

Otomotiv ve bilişim sektörlerinin artık birlikte çalıştığına, dolayısıyla insan unsurundan bağımsız olarak otomobillerin sevk ve idare edilmesi, park edilmesi ve her bakımdan makineden makineye iletişimin sağlanması dönemine girildiğine işaret eden Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:

"Bu önemli teknolojik gelişimi ıskalamamak için bu proje çok isabetli ve zamanında atılmış bir adımı da aynı zamanda teşkil ediyor. Bu alana yatırım yapmanın, kamu-özel işbirliğini geliştirmenin önemini önümüzdeki yıllarda açık bir şekilde göreceğiz. Küresel rekabet gücünü de sürdürmek için böyle bir adımı atmaya ihtiyacımız vardı. Geleceğin kritik teknolojilerine uyum sağlamak, yazılım ve elektronik sektörleri ile otomotiv sektörü arasındaki ilişkileri şimdiden görüp bunlara yatırım yapmak en önemli ve öncelikli hedeflerimiz arasında. Ülkemizin ekonomik sıçramayı gerçekleştirebilmesi için önemli gördüğümüz yerli otomobil projesinin resmen başlangıcını yapmış oluyoruz. Böylece yurt içinde ve dünya pazarında tercih edilebilen kendi ürünümüz, kendi akıl terimiz, alın terimiz bir otomobili üretmeyi inşallah kısa sürede başarmış olacağız. Bu doğrultuda otomotivde güncel teknolojiyi yakalamak için her adımı atacağız, atmaya kararlıyız."

"Mili tankı, gemiyi, uçağı, İHA'yı yapan..."

Türkiye'nin otomotiv sektöründe 50 yılı aşan bir birikiminin olduğunu, bu birikimi gelecek başarıların en büyük teminatı olarak gördüklerini belirten Yıldırım, "Sektör tasarım ve üretim altyapısı teknolojisi, pazarlama deneyimi, marka üretime yetkinliği bakımından tamamıyla hazırdır, fazlası vardır, eksiği yoktur. Türkiye'de esasen yerli, milli otomotiv yapacak mühendis de teknisyen de işçi de babayiğitler de var. Arkasında kapı gibi devlet var, hükümet var. Mili tankı, gemiyi, uçağı, İHA'yı, teknolojik projeleri, köprüleri, havaalanlarını, tünelleri, tüp geçitleri yapan elbette yerli otomobili de haydi haydi yapar." dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin gelecek hedefleri için atılan bu adımın ülke ve millet için hayırlı, uğurlu olmasını diledi.