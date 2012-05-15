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Teklifin sakıncalı unsurları açıklansın

Bahçeli, tutuklu milletvekillerinin durumunun, AK Parti'nin istediği zaman istismar edeceği bir konu olmaktan çok uzak olduğunu söyledi

Teklifin sakıncalı unsurları açıklansın

Bahçeli, tutuklu milletvekillerinin durumunun, AK Parti'nin istediği zaman istismar edeceği bir konu olmaktan çok uzak olduğunu söyledi

15 Mayıs 2012 Salı 12:55
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Teklifin sakıncalı unsurları açıklansın
ANKARA -  Bahçeli, Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

''Tutuklu milletvekillerine ilgili üç muhalefet partinin önerdiği teklif, AK Parti MYK'sında dün değerlendirildi. Bu teklifin sakıncalı olduğu ve reddedildiği şeklinde açıklama yapıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Bahçeli, Başbakan veya AK Parti yöneticilerinin, sakıncalı unsurlarının neler olabileceği konusunda kamuoyunu aydınlatması ve Meclis Başkanlığı'nda yapılan istişari toplantıya katılan siyasi partileri de bilgilendirmesi gerektiğini ifade etti.
Bahçeli, tutuklular konusunun, AK Parti'nin istediği zaman istismar edeceği bir konu olmaktan çok uzak olduğunu vurgulayarak, ''Eğer bunun sakıncılarının çok büyük olduğunu düşünüyor ise o zaman yargıyı harekete geçirerek, orayı daha hızlı çalıştırabilecek imkanları yargıçlarımıza sağlamak suretiyle sorunun kökten çözülmesi tercih yolunu bulmasında yarar vardır'' dedi.
Hükümetin memura verdiği zam teklifine ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine ise Bahçeli, ''Çok aldatıcı olmuştur. Çalışan kardeşlerimizi istismar etmiştir'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 04:57
Anahtar Kelimeler:
Bahçeli
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