Tek tipçi yaklaşımla yasaklanmaz

STRASBOURG

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) evsahipliğindeki Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) toplantısında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, kürtaj tartışmasına da değindi.

Bakan Şahin, doğum kontrolle ilgili modern koruyucu tedbirler yerine kürtajın "sanki bir aile planlaması yöntemiymiş gibi kullanıldığını gören bir fotoğrafla karşı karşıya oldukları"nı dile getirdi.

Türkiye'de bu konuda süren tartışmadan korkmamak gerektiğini belirten Şahin, "Bunları Sayın Başbakanımız söylemeyip Dünya Sağlık Örgütü Başkanı söylemiş olsaydı, parlamentoda bu kadar gündem de olmayacaktı. İstenmeyen gebelik oranını düşürmek şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün de en büyük kampanyası" diye konuştu.

Bakanlıklar öneri hazırlayacak

Bu konuda yaptıkları çalışmaları anlatan Şahin, "Adalet, aile ve sosyal politikalar ve sağlık bakanlıkları olarak bir kurul oluşturduk" dedi.

Bu kapsamda sosyal ve ekonomik durumları çocuk sahibi olmaya müsait olmayan kadınlara sağlanacak imkanlardan ağır cezalarla tecavüzcüleri caydırmaya kadar atılabilecek adımlar üzerinde çalıştıklarını kaydeden Şahin, oluşturulan bilim kurulunun çalışmalarını bu hafta tamamlayacağını ve sonrasında ilgili bakanlıkların önerilerini hazırlayacağını bildirdi.