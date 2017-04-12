UŞAK

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Milletin önüne getirilen bu değişiklik maddeleriyle halkın iradesi yok sayılıyor, tek adamlık getirilmek isteniyor." dedi.

Köse, partisinin Uşak İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına yönelik çalışmaları kapsamında son 2 ayda 52 ili ziyaret ettiğini belirtti.

Halkın anayasa değişikliğine olumlu bakmadığını iddia eden Köse, "Milletin önüne getirilen bu değişiklik maddeleriyle halkın iradesi yok sayılıyor, tek adamlık getirilmek isteniyor. İktidar bu değişikliği gerçekleştirebilmek için tüm imkanlarını seferber etti. Biz kapı kapı dolaşıp milletimize gerçekleri anlatıyoruz." diye konuştu.

Türk milletinin hiçbir zaman dayatmalara boyun eğmediğini anlatan Köse, anayasa değişikliğiyle parlamentonun etkisizleştirildiğini savundu.

Anayasa değişikliğinde hiç kimsenin önerisinin alınmadığını vurgulayan Köse, "Şimdi sistem demokratikleşme için anayasa değişikliği değil, bu bir rejim değişikliğidir. Bu sistem özgürlüklerimizin tek kişiye teslim edileceği sistemdir. Türk halkı buna asla rıza göstermeyecek. Bu sistemle yasama, yürütme ve yargı tek kişiye veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.