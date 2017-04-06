AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığınca düzenlenen "Karadenizliler Buluşması"nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değindi.

Soylu, "Şimdi Kılıçdaroğlu dedi diye bu sistemin değişmesine 'hayır' diyeceğiz öyle mi? Ömründe ne yaptın sen Kılıçdaroğlu? Hangi meseleyi gerçekleştirdin? Seni SSK'nın başına getirdiler batırdın. Yıllardan beri CHP'nin başındasın, fitne ve fesat üretmekten başka bu ülkede hiçbir şey ortaya koymuyorsun. Kendin söyleyemediğin şeyleri adamlarına söyletiyorsun." diye konuştu.

"Milletin adamına tahammülleri yok"

Konuşmasında "tek adam" tartışmalarına da yer veren Soylu, şunları kaydetti:

"Tek adam diyorlar ya, tek adam milletin kendisidir. Tek adamı rahmetli Özal'a da söylediler, rahmetli Menderes'e de söylediler. Onların milletin adamına tahammülleri yoktur. Milletin adamı olunca, millet adamını sevip oy verince onu 'tek adam' diye yaftalar ve onu etkisizleştirmek için ellerinden geleni ortaya koyarlar. Onların korkusu millettir. Millete her zaman öcü gibi bakmışlardır. Nasıl bugün bize bakıyorlarsa, iğreniyorlar, nefret ediyorlar, 'siz kimsiniz ki bu ülkeyi yöneteceksiniz' diyorlar. Bazen 'köylüler, düşükler, kuru kalabalıklar, irticacılar, mülteciler, cahiller' diye her birimizi yaftalıyorlar."

"PKK bu coğrafyada adından bahsedilen örgüt olmayacak"

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne vurgu yapan Soylu, dün Çukurca'da 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, sözlerini, "Son 1 haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 70'i aştı. Dağlar onlarındı değil mi? Cudi, Tendürek onlarındı değil mi? Bir taraftan Hakkari İkiyaka Dağları onlarındı, bir taraftan Lice kırsalı onlarındı. Bizim evlatlarımız, askerimiz, jandarmamız, polisimiz, korucumuz, hep birlikte Türkiye'ye yıllardan beri acı çektiren bu terör örgütünü bitirebilmek için canla başla bir mücadele ortaya koyuyorlar. Emin olunuz ki PKK denilen bir örgüt bu coğrafyada adından bahsedilen bir örgüt olmayacak." diye tamamladı.