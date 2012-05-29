TBMM'yi ziyaret edecek

TBMM - CHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu ve Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i, bu hafta ya da gelecek hafta içinde ziyaret edecek.



Loğoğlu ve Tanrıkulu, kapak yazısıyla birlikte, alt bentlerle 10 maddeden ve 3 sayfadan oluşan bir öneri paketini Çiçek'e sunacak ve Çiçek'ten, ''liderlik, girişim başlatın'' talebinde bulunacak.

CHP'nin önerileri arasında Meclis'te, aynı TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu gibi bir ''Toplumsal Mutabakat Komisyonu'' kurulması ve bu komisyona her partiden üçer milletvekilinin isim vermesi yer alıyor.

Meclis dışında ise partilerin bildireceği, akademisyenler, bu konuyla ilgilenenlerin bulunduğu üçer kişinin yer alacağı ''Akil İnsanlar Grubu'' oluşturulması öneriliyor. Akil İnsanlar Grubu'nun, kurulduktan sonra ilk olarak Meclis dışındaki siyasi partilerle görüşmesi isteniyor.