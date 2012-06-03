TBMM'nin gündemi yoğun

TBMM
TBMM Genel Kurulu, haftaya denetimle başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 5 Haziran Salı günü milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlayacak. Genel Kurul'da, daha sonra Sayıştay'ın boşalan üyelikleri için seçim yapılacak.
Seçimin ardından görüşmeleri yarım kalan hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculukla çözülmesini öngören yasa tasarısına geçilecek.
Genel Kurul'da, 6 Haziran Çarşamba günü, CHP'nin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler yapılacak.
TBMM Genel Kurulu; 5 Haziran Salı günü 15.00-20.00, 6 Haziran Çarşamba ve 7 Haziran Perşembe günleri ise 14.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.
AA