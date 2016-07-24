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TBMM'de Uluslararası İş gücü Kanunu Tasarısı görüşmeleri sürecek

TBMM'de yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi ve nitelikli yabancı iş gücünden yararlanılmasını öngören, Uluslararası İş gücü Kanunu Tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

TBMM'de Uluslararası İş gücü Kanunu Tasarısı görüşmeleri sürecek

TBMM'de yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi ve nitelikli yabancı iş gücünden yararlanılmasını öngören, Uluslararası İş gücü Kanunu Tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

24 Temmuz 2016 Pazar 10:11
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TBMM'de Uluslararası İş gücü Kanunu Tasarısı görüşmeleri sürecek

 Meclis, yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi ve nitelikli yabancı iş gücünden yararlanılmasını öngören Uluslararası İş gücü Kanunu Tasarısının görüşmelerine devam edecek.

TBMM Genel Kurulunda, bu hafta, birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlandığı "temel kanun" olarak görüşülen tasarının maddelerine başlanacak.

Tasarıya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancı istihdam taleplerini almak, uluslararası iş gücünün etkilerini izlemek üzere yabancı başvuru, değerlendirme ve izleme sistemi kuracak.

Sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ön izin alınacak. Uluslararası İş gücü Politikası Danışma Kurulu oluşturulacak.

Türk soylu olduğu bildirilen, KKTC vatandaşı ve AB üyesi ülke vatandaşları ile bilimsel, kültürel, sanatsal veya sportif amaçla Türkiye'ye gelen başarılı yabancılar çalışma izni konusunda istisnalardan yararlanacak.

Bakanlar Kurulu, ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde yabancılara çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti verilmesini belirleyebilecek.

Turkuaz Kart verilecek

Uluslararası İş gücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlık tarafından başvurusu uygun görülen yabancılara "Turkuaz Kart" verilecek.

Genel Kurulda, bu tasarının yasalaşmasının ardından, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi planlanıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifini, 26 Temmuz Salı günü görüşecek.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu da 27 Temmuz Çarşamba günü basına kapalı toplanacak.

AA

Son Güncelleme: 24.07.2016 10:13
Anahtar Kelimeler:
TBMMAnkaraMeclisKKTCABYabancı Iş Gücü
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