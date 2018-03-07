TBMM'ye "hastalıksızlık indirimi" başvurusu

TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuran bir vatandaş, düzenli olarak sosyal güvenlik sigortası kesintisi yapılan ama tıp hizmetlerinden yararlanmayan veya çok az yararlananlara da vergilerini zamanında ve tam olarak yatıran vatandaşlara getirilen yüzde beş vergi indirimi gibi bir uygulama yapılmasını istedi.

Hüseyin Kara adlı vatandaş komisyona verdiği dilekçesinde, hastaneye çok az giden hatta hiç gitmeyen, çok az veya hiç tetkik ile tahlil yapılmayan, ilaç veya aşı kullanmayan, bir tıbbi müdahale uygulanmayan ve hastanede bir gün bile yatmamış olan vatandaşların da bulunduğunu anımsattı.

Bu kişilerin birçok nedenden devletin imkanlarından faydalanmıyor olabileceğini belirten Kara, dilekçesinde, devletin sağlık hizmetlerinden yararlanmayarak hem sağlık harcamalarının azalmasına hem de hastane ve laboratuvarları meşgul etmeyerek sistemin daha sağlıklı işlemesine katkıda bulunan kişilerin ödüllendirilmesinin çok gerekli ve faydalı olduğuna dikkati çekti.

Kara, dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Düzenli olarak sosyal güvenlik sigortası kesintisi yapılan ama tıp hizmetlerinden yararlanmayan veya çok az yararlananlara da vergileri zamanında ve tam olarak yatıran vatandaşlara getirilen yüzde 5 vergi indirimi gibi bir uygulama yapılmasını talep ederim.

Bu kişilere daha az SGK primi ödeme, daha yüksek emeklilik tazminatı gibi kolaylıklar getirilebilir. Böyle bir uygulama sırf bedava olduğu için olur olmaz sebeplerle hatta sebepsiz olarak sistemin meşgul edilmesini önleyecek, diğer vatandaşları da gelişi güzel hastaneye gitmemeye teşvik edecek. Sağlık harcamalarında ciddi miktarda tasarruflar sağlayabileceği gibi sistemin, sağlık personelinin, laboratuvarların iş yükünün azalmasını, hizmetin kalitesini de arttıracaktır."