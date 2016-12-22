TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

(KEFEK) Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili

Radiye Sezer Katırcıoğlu

, Güneydoğudaki terör sürecini, kadınların ve ailelerin yaşadıklarını incelemek için alt komisyon kurmayı planladıklarını belirterek, "Kadın faktörüyle terör şiddetine nasıl 'dur' deriz, bunu araştırmak istiyoruz" dedi.

Katırcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Panama ve Kolombiya'da uluslararası etkinliklere katıldıklarını, Cinsiyet Eşitliği ve İnsan Hakları Derneği Bölgesel Merkezinin (HUMANAS), Kolombiya Yönetici Eşleri Topluluğunun (ASODAMAS) ve kadın alanında yapılan çalışmaları incelediklerini söyledi.

Kolombiya ziyaretlerinde yaklaşık 50 yıldır süren iç savaşın barış noktasına gelişi konusunda da incelemelerde bulunduklarını aktaran Katırcıoğlu, bu alanda kadınların etkin rol üstlendiğini gördüklerini belirtti.

Kolombiya'da büyük ekonomik uçurumlar nedeniyle bir iç savaşın yaşandığını anlatan Katırcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kolombiya'nın gelirinin yüzde 95'ini yüzde 5'lik bir grup kullanıyor. İki barakanın arasında yaşayan, sadece karnını doyurmaya çalışan bir halk var. Orta sınıf yok, ya çok zengin ya da çok fakir. Bu durum da toplum içinde nifaklara neden oluyor ve iç savaş yaşanıyor. Kardeş kardeşi öldürüyor, kadınlar silahlanıp, dağa çıkıyor, tecavüzlere, şiddetlere maruz kalıyor ve yaşananların yine mağdur olanı kadın ile çocuklar. Şu anda da bir barış imzalandı ve bu imzada da kadınların büyük rolü var. TBMM Kadın, Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak da kadınların yaptıkları çalışmaları inceledik."

Türkiye'nin de yaklaşık 40 yıldır terör olayı ile mücadele ettiğini söyleyen Katırcıoğlu, burada da kadınların ve çocukların mağdur olduğunu dile getirdi. Terör sorununa çözüm üretmek amacıyla komisyon olarak harekete geçeceklerini belirten Katırcıoğlu, "Güneydoğudaki terör sürecini, kadınların, ailelerin yaşadıklarını incelemek için bir alt komisyon kurmayı planlıyoruz. Kadın faktörüyle terör şiddetine nasıl 'dur' deriz bunu araştırmak istiyoruz. Şu anda 3 tane alt komisyonumuz var, bitmesi gerekiyor, bittikten sonra bu alt komisyonumuzu harekete geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA