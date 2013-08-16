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TBMM Mısır'da incelemede bulunmak istiyor

Türkiye-Mısır Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ünal, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun Mısır'da incelemelerde bulunmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

TBMM Mısır'da incelemede bulunmak istiyor

Türkiye-Mısır Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ünal, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun Mısır'da incelemelerde bulunmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

16 Ağustos 2013 Cuma 13:23
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TBMM Mısır'da incelemede bulunmak istiyor

TBMM

Türkiye -Mısır Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal,TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun Mısır'da incelemelerde bulunmak için dün TBMM Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na başvurduğunu bildirdi.

Ünal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mısır'da büyük bir insanlık ayıbı yaşandığını söyledi. 

Darbe karşıtlarının herhangi bir şiddete bulaşmadan sivil eylemlerini ortaya koyduğunun altını çizen Ünal, uluslararası toplumda Mısır'da yaşananlarla ilgili güçlü bir tepki oluşmadığını, dünkü BM Güvenlik Konseyi toplantısından da sonuç çıkmadığını anımsattı. 

Uluslararası toplumu Mısır'da yaşananlara duyarsız kalmamaya davet eden Ünal, şöyle devam etti: 

"Parlamentoralarası Dostluk Grubu Başkanı olarak, uluslararası insan hakları örgütlerini, acil olarak insan hakları ihlallerinin gözlenmesi ve araştırılması için Mısır'a gitmeye davet ediyorum. BM Güvenlik Konseyi'nin herhangi bir şekilde kınama kararı dahi almaması, bu konuda içine düşülen zafiyetin açık ifadesidir."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ünal, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun başvurusuyla ilgili cevap gelip gelmediğinin sorulması üzerine, komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün'ün başvuruyu dün yaptığını ve cevabın beklendiğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2013 13:23
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TBMM Mısırda Incelemede Bulunmak Istiyor
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