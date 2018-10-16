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TBMM İç Tüzüğünde değişiklik kararı Resmi Gazete'de

TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

TBMM İç Tüzüğünde değişiklik kararı Resmi Gazete'de

TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

16 Ekim 2018 Salı 14:28
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TBMM İç Tüzüğünde değişiklik kararı Resmi Gazete'de

TBMM İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Danışma Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı veya görevlendireceği başkanvekili başkanlığında siyasi parti grup başkanları veya başkanvekillerinden kurulacak.

TBMM Genel Kurulunun gündemi, "Başkanlığın Genel Kurula sunuşları', 'Özel gündemde yer alacak işler', 'Seçim', 'Oylaması yapılacak işler', 'Meclis soruşturması raporları', 'Genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler', 'Kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler"den oluşacak.

Danışma Kurulunun teklifi ve Genel Kurul'un onayı ile "Genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler" için haftanın belli bir gününde belli bir süre ayrılabilecek.

Başkanlıkça lüzum görülen hallerde, "Kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler"in görüşme sırası Danışma Kurulunca Genel Kurula teklif olunabilecek.

Başkanlığa gelen kanun teklifleri, resmi tezkereler ve komisyon raporları ile yazılı soru, genel görüşme, Meclis araştırması, Meclis soruşturması önergeleri, gelen kağıtlar listesinde yayımlanacak. Bunlardan Genel Kurula sevk edilenler bu listede ayrıca belirtilecek. Başkanlığa geliş tarihleri de ayrıca gösterilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, savaş ve mücbir sebeplerle Meclisin toplanamaması hali hariç olmak üzere, 3 ay içinde TBMM'de öncelikle görüşülecek ve karara bağlanacak. Üç ay içinde görüşülüp karara bağlanamayan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kendiliğinden yürürlükten kalkacak.

Meclis, Cumhurbaşkanının talebiyle her defasında 4 ayı geçmemek üzere, olağanüstü hal süresini uzatabilecek.

Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu

Meclis İçtüzüğü'nün, 114'üncü maddesinin başlığı "Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu" şeklinde değiştirildi.

Görevde bulunan veya görevden ayrılan cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

Meclis, önergeyi her durumda en geç bir ay içinde görüşecek. TBMM'nin bilgisine sunulacak önerge, soruşturulması istenen cumhurbaşkanına bildirilecek ve Meclisin bilgisine sunulmasından başlayarak 7 gün sonraki birleşimin gündemine alınacak.

Değişiklikle, bir takım teknik düzenlemeler de yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM İçtüzüğüTBMM
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