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TBMM Genel Kurulu yemin töreni için toplanacak

TBMM Genel Kurulu, seçimlerin kesin sonuçlarının açıklanmasını takip eden üçüncü günde saat 14.00'te toplanacak.

TBMM Genel Kurulu yemin töreni için toplanacak

TBMM Genel Kurulu, seçimlerin kesin sonuçlarının açıklanmasını takip eden üçüncü günde saat 14.00'te toplanacak.

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:39
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TBMM Genel Kurulu yemin töreni için toplanacak

TBMMTBMM Genel Kurulu27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin sonuçların açıklanmasını takip eden üçüncü günde saat 14.00'te çağrısız olarak toplanacak.

TBMM İçtüzüğünün "İlk toplantı, andiçme ve göreve başlama" başlıklı üçüncü maddesine göre, ilk birleşimde, öncelikle milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak.

Ant içme, her milletvekilinin Anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle aynen okumasıyla gerçekleştirilecek. Milletvekilleri; seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecek.

Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında ant içebilecek.

Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

Başkanlık Divanı

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapacak.

27. Dönem milletvekilleri arasında en yaşlı üye, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirecek. En genç altı milletvekili de geçici olarak katip üyelik yapacak.

Başkan seçimi ve süresi

İçtüzüğün 10. maddesine göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl olacak.

Siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremeyecek.

TBMM Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren beş gün içinde Başkanlık Divanına bildirilecek.

TBMM, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olacak.

Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren beş gün içinde tamamlanacak.

Parti gruplarının Başkanlık Divanında temsili

TBMM Başkanı, siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarını ve bu oranlara göre her siyasi parti grubuna düşen Başkanlık Divanındaki görev yeri sayısını tespit edecek ve Danışma Kuruluna bildirecek.

Başkanlık Divanındaki görev yerleri, başkanvekillikleri için (iki adedi TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğuna sahip siyasi parti grubuna ait olmak üzere) oranı en yüksek olandan başlayarak sıra ile dağıtılacak.

Katip üyeliklerle idare amirlikleri için görev yerleri dağıtımı, Danışma Kurulunun
görüşü alındıktan sonra Genel Kurulca kararlaştırılacak.

Siyasi parti grupları kendilerine düşen yerler için adaylarını gösterecek.

Bu adayları gösteren listenin Genel Kurulca işaret oyuyla oylanması suretiyle seçim tamamlanmış olacak.

AA

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TBMMGenel KurulYemin Töreni
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