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TBMM Genel Kurulu, usul tartışmasıyla çalışmalarına başladı.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gündeme geçilmeden, gündem dışı söz verilmemesini eleştirdi.

TBMM Başkanvekili Aydın, gündem dışı konuşmalarla ilgili takdir hakkının Meclisi yöneten başkanda olduğunu, Meclisin rutin çalışma günleri dışında bulunduğu için bu taleplerin değerlendirilmediğini, ancak 15 kişiye yerinden söz vereceğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Altay, bunun üzerinde usul tartışması açılmasını istedi.

Açılan usul tartışması üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bugün Cumhuriyet tarihinin en önemli görüşmelerinden birine başlanacağını söyledi.

"18 maddenin millete gitmesi için var gücümüzle çalışacağız"

TBMM İçtüzüğü'ne göre bu görüşmelerin yapılacağını belirten Turan, "Biz sakiniz. Sağduyuyu elden bırakmayacağız. 18 maddenin millete gitmesi için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Geçmişe dönük uygulamalara bakıldığında Anayasa görüşmeleri zamanında gündem dışı konuşmaların verilmediğinin görüleceğini aktaran Turan, "Tüm bu görüşmeler milletin gözü önünde yapılıyor. 18 maddelik teklifin görüşmeleri bitip arkaya dönüp baktığımızda mahçup olacağımız fotoğraflar vermemek lazım." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Altay, AK Parti'nin 2012'ye kadar bütün belgelerinde, programında, tüzüğünde parlamenter sistem vurgusu ve parlamenter sisteme övgü olduğunu belirterek, "10 yılın ardından başınıza taş mı düştü parlamentonun dibine dinamit koymak istiyorsunuz?" ifadesini kullandı.

İçtüzüğe uyulması gerektiğini, aksi bir duruma karşı İçtüzük'ten aldıkları imkanları kullanacaklarını dile getiren Altay, "Kimse İçtüzük'te yazılana rağmen Mecliste iş tutmaya kalkmasın. Sonuçları kamu vicdanı incitir." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, "Meclis bombalanırken parlamenter demokratik sisteme vurgu yapılıyorken şimdi 'biz bundan caydık' diyorlarsa, çıkıp dürüstçe, ahlaklı şekilde bunun gerekçelerini tane tane ortaya koymaları lazım. Türkiye var oldukça Meclis de var olacaktır." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Genel Kurulun mümkün olduğunca gerilimden uzak tutulması gerektiğini söyledi. Tartışmaların kaybettireceği zamanın daha fazla olacağını belirten Akçay, gündem dışı konuşma taleplerini saygıyla karşıladıklarını, bunun çok fazla bir zaman almayacağını kaydetti.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ise HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın TBMM Başkanlığına gönderdiği mektubu okudu.

Yıldırım, Demirtaş'ın mektubunda "Bizim parlamentoda görüşlerimizi ifade etme, oy kullanma hakkımız fiilen gasp edilmişken, bu görüşmeler ve oylamalar hukuka aykırı ve tartışmalı olacaktır. Parlamentoda görüşlerimizi bildirme ve oy kullanma hakkımız vardır. Başkanlığınız, gizli oy kullanabilmemiz için gerekli tedbirleri almalı, bunu sağlayacak imkanları yaratmalıdır." ifadelerini kullandığını aktardı.

TBMM Başkanvekili Aydın, her konuyu sataşma veya usul tartışması haline getirmemek gerektiğini ifade ederek, gündem dışı söz verilmemesi yönündeki tutumunu Genel Kurulun oyuna sundu. Yapılan oylamada TBMM Başkanvekili Aydın'ın tutumu kabul edildi.

AA