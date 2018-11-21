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TBMM en çok Afrikalılar ile 'dost' oldu

Meclis, en fazla Afrika kıtasındaki ülkelerle parlamentolar arası dostluk grubu oluşturdu. TBMM'nin 46 Afrika ülkesi ile dostluk grubu bulunuyor.

TBMM en çok Afrikalılar ile 'dost' oldu

Meclis, en fazla Afrika kıtasındaki ülkelerle parlamentolar arası dostluk grubu oluşturdu. TBMM'nin 46 Afrika ülkesi ile dostluk grubu bulunuyor.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:40
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TBMM en çok Afrikalılar ile 'dost' oldu

TBMMTBMM, 46 ülkeyle en fazla Afrika kıtasındaki ülkelerle parlamentolar arası dostluk grubu oluşturdu. 

TBMM, 27. Dönem'de Afrika'dan Amerika'ya her kıtadan ülkelerle ilişkilerini geliştirmek amacıyla dostluk grupları kurdu.

Meclis, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 141 ülkeyle parlamentolar arası dostluk grubu oluşturdu. En fazla dostluk grubunun kurulduğu kıta 46 ülkeyle Afrika, en az dostluk grubunun kurulduğu kıta ise 2 ülkeyle Okyanusya oldu.

Asya kıtasından 38 ülke, Avrupa kıtasından 36 ülke, Amerika kıtasından 19 ülkeyle parlamentolar arası dostluk grubu oluşturuldu.

Bazı ülkelerle, uzun yıllardan beri parlamentolar arası dostluk grupları faaliyet gösterirken, buna aralarında Burundi, Ekvator Ginesi, Gine Bissau, Kabo Verde, Malavi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe, Togo ve Zimbabve'nin de bulunduğu 9 yeni ülke eklendi.

Bu ülkelerin yanı sıra ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore, Brezilya, Arjantin ve Peru gibi "uzak ülkelerin" parlamentolarıyla da TBMM'nin dostluk grubu bulunuyor.

Türkiye'nin komşularından Irak, İran, Gürcistan, Bulgaristan'ın parlamentolarıyla dostluk grubu oluşturdu. Buna karşı komşulardan Yunanistan, Suriye ve Ermenistan parlamentolarıyla dostluk grubu kurulmadı.

AA

Son Güncelleme: 21.11.2018 16:42
Anahtar Kelimeler:
DostTBMMAfrika Kıtası
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