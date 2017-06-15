TBMM'den HDP'li iki vekil için karar

TBMM Başkanlık Divanında, Meclis Başkanlığının, "HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün 10 günü aşmayan izin isteminin reddi yönünde aldığı kararın" yerinde olduğuna ve milletvekilinin itirazının reddine, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın izin talebinin reddinin ise Genel Kurulun onayına sunulmasına" karar verildi.

Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, toplantıda, HDP'li Öztürk ile Sarıyıldız'ın 2016 yılının ocak, şubat, mart ve nisan aylarına ilişkin devamsızlık durumu görüşüldü.

Öztürk'ün gerek kendisinin ve HDP'nin bildirimlerinden, gerekse Genel Kurulda 30 Mayıs 2017 tarihinde alınan karar ve alenileşen somut olgular çerçevesinde, belirtilen dönemde yurt dışında bulunduğu ve Genel Kurul'a 37 birleşim katılmadığı sabit olduğundan, TBMM Başkanlığının, Öztürk'ün 10 günü aşmayan izin istemlerinin reddi yönünde aldığı kararın yerinde olduğuna ve milletvekilinin itirazının reddine karar verildi.

HDP'li Öztürk'ün, 2 ay 21 günlük ödenek ve yolluğunun verilmemesinin Genel Kurula teklif edilmesi de kararlaştırıldı.

Sarıyıldız'ın da belirtilen dönemde yurt dışında bulunduğu ve Genel Kurul'a 37 birleşim katılmadığı sabit olduğundan; 3 Mart-15 Mart 2017 tarihlerine ilişkin "seyahat edemez" doktor raporuna dayalı izin talebinin, "bu raporun Hakem Hastanesinin fenne uygun olmadığına ilişkin bildirimi ve milletvekilinin belirtilen dönemde birçok siyasi faaliyete katılımının bulunması nedeniyle" reddinin Genel Kurulun onayına sunulması kabul edildi.

Ayrıca, Faysal Sarıyıldız'ın devamsız olduğu tespit edilen birleşimlerin aralıksız iki ayı aşması sebebiyle 29 günlük ödenek ve yolluğunun verilmemesinin Genel Kurula teklif edilmesine de karar verildi.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Meclis'in giriş kapıları ve ana binanın güvenliği ile alınması gereken önlemler konusunda sunum yaptı. Bu konuda detaylı çalışma yapılması benimsendi.

Toplantıya, CHP'nin Başkanlık Divanı üyesi milletvekilleri katılmadı.