Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98804
ALTIN
141.928
DOLAR
3.5170
STERLIN
4.4904
EURO
3.9220
Murat Fırat: “Röportaj yapmak enerji veriyor”
Murat Fırat: “Röportaj yapmak enerji...
YHT seferleri artırılacak
YHT seferleri artırılacak
Ekşi limondan tatlı gelir
Ekşi limondan tatlı gelir
Yazarlık öğrendiklerini paylaşma yeteneğidir
Yazarlık öğrendiklerini paylaşma yeteneğidir
'Yeni müfredat'
'Yeni müfredat'

TBMM'den HDP'li iki vekil için karar

TBMM Başkanlığı, HDP'li Öztürk'ün itirazının reddine, HDP'li Sarıyıldız'ın izin talebinin reddinin ise Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verdi.

TBMM'den HDP'li iki vekil için karar

TBMM Başkanlığı, HDP'li Öztürk'ün itirazının reddine, HDP'li Sarıyıldız'ın izin talebinin reddinin ise Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verdi.

15 Haziran 2017 Perşembe 17:03
8 Okunma
TBMM'den HDP'li iki vekil için karar

TBMM Başkanlık Divanında, Meclis Başkanlığının, "HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün 10 günü aşmayan izin isteminin reddi yönünde aldığı kararın" yerinde olduğuna ve milletvekilinin itirazının reddine, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın izin talebinin reddinin ise Genel Kurulun onayına sunulmasına" karar verildi.

Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, toplantıda, HDP'li Öztürk ile Sarıyıldız'ın 2016 yılının ocak, şubat, mart ve nisan aylarına ilişkin devamsızlık durumu görüşüldü.

Öztürk'ün gerek kendisinin ve HDP'nin bildirimlerinden, gerekse Genel Kurulda 30 Mayıs 2017 tarihinde alınan karar ve alenileşen somut olgular çerçevesinde, belirtilen dönemde yurt dışında bulunduğu ve Genel Kurul'a 37 birleşim katılmadığı sabit olduğundan, TBMM Başkanlığının, Öztürk'ün 10 günü aşmayan izin istemlerinin reddi yönünde aldığı kararın yerinde olduğuna ve milletvekilinin itirazının reddine karar verildi.

HDP'li Öztürk'ün, 2 ay 21 günlük ödenek ve yolluğunun verilmemesinin Genel Kurula teklif edilmesi de kararlaştırıldı.

Sarıyıldız'ın da belirtilen dönemde yurt dışında bulunduğu ve Genel Kurul'a 37 birleşim katılmadığı sabit olduğundan; 3 Mart-15 Mart 2017 tarihlerine ilişkin "seyahat edemez" doktor raporuna dayalı izin talebinin, "bu raporun Hakem Hastanesinin fenne uygun olmadığına ilişkin bildirimi ve milletvekilinin belirtilen dönemde birçok siyasi faaliyete katılımının bulunması nedeniyle" reddinin Genel Kurulun onayına sunulması kabul edildi.

Ayrıca, Faysal Sarıyıldız'ın devamsız olduğu tespit edilen birleşimlerin aralıksız iki ayı aşması sebebiyle 29 günlük ödenek ve yolluğunun verilmemesinin Genel Kurula teklif edilmesine de karar verildi.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Meclis'in giriş kapıları ve ana binanın güvenliği ile alınması gereken önlemler konusunda sunum yaptı. Bu konuda detaylı çalışma yapılması benimsendi.

Toplantıya, CHP'nin Başkanlık Divanı üyesi milletvekilleri katılmadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMMHDPTuğba Hezer ÖztürkHDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP 'adalet' diyerek anarşiye göz kırpmaktadır
CHP 'adalet' diyerek anarşiye göz kırpmaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuburi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuburi'yi kabul etti
Dokunulmazlıklar nasıl kaldırılmıştı
Dokunulmazlıklar nasıl kaldırılmıştı
"İhvan'ı doğru okusunlar"
"İhvan'ı doğru okusunlar"
CHP TBMM Grubu olağanüstü toplandı
CHP TBMM Grubu olağanüstü toplandı
Yargıyla ilgili değişiklik kanun tasarısı TBMM'de
Yargıyla ilgili değişiklik kanun tasarısı TBMM'de

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ