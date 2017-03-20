TBMM'de '18 Mart menüsü'

TBMM menüsünde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bundan 102 yıl önce cephede dağıtılan yağlı buğday çorbası ve üzüm hoşafı yer aldı

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları Erbay Kücet, Korkut Türkyarar ve Baki Ateş, İşletme Yapım Başkanı Zeki Mirvelioğlu, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcıları İlhami Giray Şahin ve Necati Sungur, diğer Meclis bürokratları ile çalışanları, Çanakkale Zaferi'ni kazandıran askerin o günkü menüsü olan yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmekten yedi.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün bürokrat ve personelle 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'ni tekrar kalplerinde hissettiklerini belirtti.

Kumbuzoğlu, "O günlerde bizim dedelerimiz hangi şartlarda savaştılar, o günlerde hangi yemeği yediler? Üzüm hoşafı, yağlı buğday çorbasıyla yemek öğünlerini atlatıyorlardı. Biz o duyguyu yaşamak için bugün buradayız." dedi.

Tarihin tekerrürden ibaret olduğuna işaret eden Kumbuzoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü

"Eğer tarihi yüreğinizde, kalbinizde yaşamıyorsanız, gençlerinizde sürekli bunu gündemde tutmuyorsanız, yine aynı hezimetleri, yanlışları, üzüntüleri yaşamaya mahkum olursunuz. O bakımdan sadece 18 Martları değil, sadece Çanakkale'yi değil, tarihimizin hiçbir noktasını, hiçbir yerini unutmamamız, canlı tutmamız gerekiyor."

"Türkiye çok büyük tehlikeler atlattı"

"Bu nedenle bütün personelle, TBMM çalışanlarıyla, bürokratlarıyla bir araya geldik ve bu birlikteliği hissettirmeye çalışıyoruz. Allah bugünlerimizi arattırmasın. Türkiye çok büyük tehlikeler atlattı. Eğer biz birlikteliğimizi bozarsak, bu tehlikeleri tekrar yaşarız. O yüzden sürekli gönül birliğini, birlikteliğimizi sergilememiz gerekiyor."

Kumbuzoğlu, Çanakkale Savaşı'nda bu topraklar için canı pahasına savaşarak ruhlarını teslim eden, kanla sulanan bu toprakları kendilerine bağışlayan bütün şehitleri, rahmet, minnetle andı.