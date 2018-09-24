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TBMM Başkanı Yıldırım Özbekistan’da

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov ve Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev ile görüştü.

TBMM Başkanı Yıldırım Özbekistan’da

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov ve Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev ile görüştü.

24 Eylül 2018 Pazartesi 12:30
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TBMM Başkanı Yıldırım Özbekistan’da

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan’da Parlamento Başkanı Nuriddincan İsmailov ve Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev ile görüşmelerde bulundu.

Yıldırım ve beraberindeki milletvekili heyeti, Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisini ziyaret ederek Başkan İsmailov ile bir araya geldi.

İsmailov, Yıldırım'ı parlamento girişinde karşılarken ikili birlikte fotoğraf çektirdi.

TBMM Başkanı Yıldırım, görüşmede yaptığı açıklamada, kardeş ülke ve ata yurdu Özbekistan’da gördüğü sıcak ev sahipliğinden dolayı Özbek tarafına teşekkür etti.

Türkiye’nin 1991’de Özbekistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve ilk büyükelçilik açan ülke, Turgut Özal’ın da Özbekistan’ı ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Bunların hiçbiri tesadüf değil çünkü ata yurdu dediğimiz bu topraklar, Türkiye ve Özbekistan halklarının ortak medeniyeti, ortak tarihi ve ortak inançlarının paylaştığı bir yer. Yani bizim kardeşliğimiz bugün var değil, geçmişten gelen, tarihin derinliklerinden gelen bir kardeşliktir.” dedi.

İkili ilişkilerin uzun süre arzu ettikleri düzeyde gelişmediğine işaret eden Yıldırım, “Şevket Mirziyoyev’in cumhurbaşkanlığı görevine gelmesiyle son 2 yılda ikili ilişkilerde ciddi ilerleme başladı. Aradaki boşluğu kapatmamız için daha çok çalışmamız gerekiyor. Şu anda ilişkilerimiz yüksek düzeyli stratejik iş birliği düzeyine çıkmış durumda." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayındaki Özbekistan ziyareti sırasında Özbek parlamentosunda milletvekillerine hitap ettiğini anımsatan Yıldırım, artık bir yandan iki ülke arasındaki tüm alanlardaki ilişkileri daha da geliştirmek diğer yandan da parlamentolar arasındaki ilişkileri arttırmak zamanı olduğunu vurguladı.

İsmailov da Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son dönemde hızla geliştiğini, iki ülke halklarının birbirleriyle bağlı olduğunu belirterek, Yıldırım’ın Özbekistan’ı ata yurdu olarak nitelendirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra Özbekistan Senatosunu ziyaret eden Yıldırım ve beraberindeki heyet, Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev ile bir araya geldi. Ziyaret, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMMTBMM Başkanı YıldırımÖzbekistan
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