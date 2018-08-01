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TBMM Başkanı Yıldırım'dan terör tepkisi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Nurcan Karakaya kardeşimiz ve 11 aylık yavrusunun acısı içimizi sızlatmıştır." açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım'dan terör tepkisi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Nurcan Karakaya kardeşimiz ve 11 aylık yavrusunun acısı içimizi sızlatmıştır." açıklamasında bulundu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:27
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TBMM Başkanı Yıldırım'dan terör tepkisi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Nurcan Karakaya kardeşimiz ve 11 aylık yavrusunun acısı içimizi sızlatmıştır. Bugüne kadar yaptıkları eylemlerden hiçbir netice alamayan eli kanlı hainler, yaptıkları katliamların hesabını en ağır şekilde vereceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi esnasında infilak etmesi sonucu astsubay Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin şehit olması dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

30 yılı aşkın süredir asker, sivil, kadın, çocuk ayrımı yapmadan insanları katleden bölücü terör örgütü PKK'nın, dün hain yüzünü bir kez daha gösterdiğine işaret eden Yıldırım, Yüksekova'da görevli astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyarete giden Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'ın bölücü örgüt mensuplarının bombalı saldırılarında şehit edilmelerinden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Yıldırım, "Emperyalistlerin iş birlikçisi katiller tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Şehit olan kardeşimiz ve minik evladının mekanları cennet olsun. Astsubay kardeşimiz Serkan Karakaya ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Yıllardır masum insanlarımızı öldürerek kirli emellerine ulaşacaklarını zanneden bölücü hainler, güvenlik güçlerimizin teröristlere karşı verdikleri kahramanca mücadele karşısında masum insanlarımızı kendilerine hedef olarak seçmişlerdir. Nurcan Karakaya kardeşimiz ve 11 aylık yavrusunun acısı içimizi sızlatmıştır. Bugüne kadar yaptıkları eylemlerden hiçbir netice alamayan eli kanlı hainler, yaptıkları katliamların hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye büyük ülkedir. Türk milleti sabırlı, metanetlidir. Birliğimize, kardeşliğimize sıkılan hiçbir kurşun karşılıksız kalmayacak ve caniler masumların kanlarında mutlaka boğulacaklardır."

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Binali YıldırımTBMM
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