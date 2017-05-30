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TBMM Başkanı Kahraman'dan ramazan mesajı

TBMM Başkanı Kahraman, mübarek ramazan ayının, Türkiye ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, milletvekillerinin ramazanını tebrik etti

TBMM Başkanı Kahraman'dan ramazan mesajı

TBMM Başkanı Kahraman, mübarek ramazan ayının, Türkiye ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, milletvekillerinin ramazanını tebrik etti

30 Mayıs 2017 Salı 11:47
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TBMM Başkanı Kahraman'dan ramazan mesajı

TBMM 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Bizi biz yapan manevi değerlerimizin, toplumsal hayatımıza yansıdığı ramazan ayında TBMM'de görev yapmakta olan milletvekillerimiz ve daha önce milletvekilliği görevinde bulunan zevatın arasında kardeşlik, anlayış ve hoşgörü ikliminin pekiştirilmesine vesile olması en büyük arzumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, mübarek ramazan ayının, Türkiye ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, milletvekillerinin ramazanını tebrik etti.

TBMM Başkanı Kahraman, "Bizi biz yapan manevi değerlerimizin, toplumsal hayatımıza yansıdığı Ramazan ayında TBMM'de görev yapmakta olan milletvekillerimiz ve daha önce milletvekilliği görevinde bulunan zevatın arasında kardeşlik, anlayış ve hoşgörü ikliminin pekiştirilmesine vesile olması en büyük arzumuzdur." ifadesini kullandı.

Kahraman, gönderdiği yazı ile milletvekillerini asil milletin temsilcileri olarak daha da sıkı kenetlenmek ve güzellikleri paylaşmak üzere, 14 Haziran Çarşamba günü Meclis çatısı altında bir araya gelmelerine aracı olması için düzenlenecek iftara davet etti.

Milletvekillerine davetiyenin yanı sıra bir de güvenlik kartı gönderildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM BaşkanıKahramanRamazanMesaj
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