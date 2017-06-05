TBMM Başkanı Kahraman'dan İçtüzük çağrısı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis İçtüzüğü değişikliği çalışmaları kapsamında, Mecliste grubu bulunan dört siyasi partinin grup başkanlarına, 8 Temmuz Perşembe günü toplantı çağrısında bulundu.
Kahraman, AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım, CHP Grup Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Grup Başkanlığına gönderdiği davette, 8 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te, Meclis İçtüzüğünde yapılacak değişikliğe ilişkin Meclis Başkanlık Divan Salonunda toplanma çağrısı yaptı.
AA