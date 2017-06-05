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TBMM Başkanı Kahraman'dan İçtüzük çağrısı

TBMM Başkanı Kahraman, Meclis İçtüzüğü değişikliği çalışmaları kapsamında, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarına, 8 Temmuz Perşembe günü toplanma çağrısı yaptı.

TBMM Başkanı Kahraman'dan İçtüzük çağrısı

TBMM Başkanı Kahraman, Meclis İçtüzüğü değişikliği çalışmaları kapsamında, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarına, 8 Temmuz Perşembe günü toplanma çağrısı yaptı.

05 Haziran 2017 Pazartesi 17:04
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TBMM Başkanı Kahraman'dan İçtüzük çağrısı

TBMM Başkanı İsmail KahramanMeclis İçtüzüğü değişikliği çalışmaları kapsamında, Mecliste grubu bulunan dört siyasi partinin grup başkanlarına, 8 Temmuz Perşembe günü toplantı çağrısında bulundu.

Kahraman, AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım, CHP Grup Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Grup Başkanlığına gönderdiği davette, 8 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te, Meclis İçtüzüğünde yapılacak değişikliğe ilişkin Meclis Başkanlık Divan Salonunda toplanma çağrısı yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMMMeclis İçtüzüğü Değişikliğiİsmail Kahraman
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