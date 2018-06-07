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'Taş üstüne taş koyan liderimiz var'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Birileri gibi sadece laf üstüne laf koymayan, taş üstüne taş koyan ve bunu 780 bin kilometrekarede gerçekleştiren bir liderimiz var." dedi.

'Taş üstüne taş koyan liderimiz var'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Birileri gibi sadece laf üstüne laf koymayan, taş üstüne taş koyan ve bunu 780 bin kilometrekarede gerçekleştiren bir liderimiz var." dedi.

07 Haziran 2018 Perşembe 14:29
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'Taş üstüne taş koyan liderimiz var'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Birileri gibi sadece laf üstüne laf koymayan, taş üstüne taş koyan ve bunu 780 bin kilometrekarede gerçekleştiren bir liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız var." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Kars'taki Cumhuriyet Meydanı'nda partisince düzenlene mitingde konuşan Arslan, bugüne kadar kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti.

Vatandaşların desteğiyle güçlenerek yollarına devam ettiklerini belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Bugün hamdediyorum, şükrediyorum çünkü Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya liderine yol arkadaşlığı yapmış olmaktan, ekibinde yer almış olmaktan gurur duyuyorum. Yine onun yol arkadaşı adam gibi adam ve onu hiçbir zaman yalnız bırakmayan sizlerin hizmetkarı dünya çapında duayen bir Ulaştırma Bakanı olduğu tescil edilmiş Binali Yıldırım'ın meslek arkadaşı olmaktan, 40 yıldır onu tanıyor olmaktan ve onunla yol yürümekten de gurur duyuyorum. Siz 12 seçim boyunca Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti'yi çok güçlü şekilde desteklediğiniz için onlar da elbette ki Kars'a da size de diğer 80 ilimize de hizmet ediyor."

"Taş üstüne taş koyan bir liderimiz var"

Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyadaki mazlumlara ve mağdurlara hamilik ettiğini ve onların sesi olduğunu belirterek, Erdoğan ve AK Parti'nin bu desteği ve gücü milletten aldığını ifade etti.

Milletin güçlü desteklediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünün dünyanın her yerinde geçtiğini aktaran Arslan, "Birileri gibi sadece laf üstüne laf koymayan, taş üstüne taş koyan ve bunu 780 bin kilometrekarede gerçekleştiren bir liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız var. İnşallah 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurup hızlı ve kararlı şekilde sizlere hizmet edecek Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye hazır mısınız?" diye konuştu.

Bakan Arslan, milletin desteğiyle Cumhurbaşkanının güçlü bir şekilde sandıktan çıkacağını vurgulayarak, millete 5 yıl hizmet edeceğini bildirdi.

Arslan, 16 Nisan'daki referandumda Kars'ın rekor evet oyu verdiğini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi 16 Nisan'da aldığımız kararın gereğini yapma zamanıdır. 24 Haziran'da o kararın gereği olarak Cumhurbaşkanı adayımızı güçlü şekilde destekleyeceğiz, güçlü Meclisle yani yürütme yasama el ele, kol kola ülkemizi 2023, 2053 hedeflerine götüreceğiz. İşte onun için sizden ricam bugüne kadar bizi yalnız bırakmadığınız gibi 24 Haziran'da da yalnız bırakmayın."

"Birileri her zamanki gibi boş konuşuyor"

CHP Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Kars'ta yaptığı mitinge değinen Arslan, şöyle dedi:

"Birileri her zamanki gibi laf üstüne laf koyuyor boş konuşuyor. Peki bu evladınız ne yapıyordu, bu evladınız Tarım Bakanıyla hemen burada besi sanayinin temelini atıyordu. Niye, çünkü biz taş üstüne taş, iş üstüne iş koyan bir anlayışın temsilcileriyiz. Biz iş yaparken onlar burada boşuna laf ediyor, 'Kars'ın tarımını, hayvancılığını destekleyeceğim. Karslı buradan İstanbul'a et de gönderecek süt de gönderecek' diyor. E be mübarek dünyadan haberin yok."

Arslan, Kars'ta 600 bin büyükbaş, 500 bin küçükbaş hayvanın olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kars'ta kesimhane yapılıyor günde 750 hayvan kesilecek. Kars'ta besi organize sanayi yapılıyor. Dünyadan, Türkiye'den haberi olmadığı gibi Kars'tan da haberi yok ve 'ben Kars'ın tarımına, hayvancılığına destek vereceğim' diyor. Mübarek seni uyutmuşlar, AK Parti zaten tarıma da hayvancılığa da destek veriyor. Bugüne kadar AK Parti burada tarım ve hayvancılığa eski parayla bir katrilyon destek vermiş ama senin haberin yok."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet ArslanKars
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