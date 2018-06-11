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'Tarımı şaha kaldırmak zorundayız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarım ürünü ithal etmekten Türkiye'yi kurtarmalıyız. Hollanda neden 180 milyar doların üzerinde ihracat yaparken Türkiye neden ithal eder." dedi.

'Tarımı şaha kaldırmak zorundayız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarım ürünü ithal etmekten Türkiye'yi kurtarmalıyız. Hollanda neden 180 milyar doların üzerinde ihracat yaparken Türkiye neden ithal eder." dedi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 16:15
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'Tarımı şaha kaldırmak zorundayız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldiği toplantıda, Malatya'da siyasete verilen önemi yakından izlediğini dile getirdi. 

Türkiye'de herkesin siyasi fikirleri ve inançlarının farklı olabileceğini ancak herkesin birbirine insan olmasından ötürü saygı duyarak yaklaşması ve fikirlerine saygı göstermesi gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, ülkede huzur ve ötekileştirmeden yaşam hakkı tanınmasını sağlamak istediklerini belirtti.

Batılı güçlerin Türkiye'ye "Tarımdan çıkın buğday verelim, pamuk ekmeyin biz size verelim" dediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, oysa ki Türkiye'nin ve vatandaşlarının tarımı da hayvancılığı da yapacak bilgi ve yeteneğe sahip olduğunu vurguladı.

Çiftçilerin de bunları düşünerek 24 Haziran'da sandığa gitmesi gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Çiftçi ve tarım, bu ülke için stratejik bir öneme sahiptir, vazgeçilmezdir. Belki ayakkabı giymeyebilirsin ama yemek yemek zorundasın. Nasıl oldu da kendi kendine yetebilen bir ülke bu hallere düştü. Kayısının Malatya için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Rahmetli Özal ile buralara çok geldim. Tarımı şaha kaldırmak zorundayız. Dışarıdan tarım ürünü ithal etmekten Türkiye'yi kurtarmalıyız. Hollanda neden 180 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, Türkiye neden ithal eder? Tek bir neden var. Orada çiftçisini düşünen siyasetçiler var."

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda, kendilerinin de parlamentoda çoğunluğu sağladıklarında 25 Haziran'dan itibaren çiftçiye mazotu 3 liradan vereceklerine dair namus ve şeref sözü verdiğini bildiren Kılıçdaroğlu, "Bundan 10-15 yıl önce çiftçi ürünü sattıktan sonra bayram yapardı. Şimdi çiftçi nasıl geçineceğini bilmiyor." diye konuştu.

STK'lere çağrı

Kılıçdaroğlu, STK'lerin gelişimine önemine işaret ederek, 50 yıl sonra STK'lerin siyasi partilerin yerini alabileceğini vurguladı.

STK'lerin önlerindeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bu topraklarda yapılan ilk seçim muhtarlık seçimidir. Milletvekili, başkan seçimleri olmadan ilk yapılan seçim muhtarlık seçimidir. bu ülkede demokrasi geleneğini başlatan ilk alan muhtarlık alanıdır. Muhtarların yetkisi, görevi nedir? Gerekli önem, katkı veriliyor mu? ilgileniliyor mu? Bunların hiçbirisi yok. 100 küsur kanunda muhtar adı geçiyor. O yüzden yapılması gereken ilk iş Muhtarlık Temel Kanunu'nun çıkarılması gerekir."

Hakimlere sosyal medya uyarısı

Türkiye'de değişimi ve dönüşümü yakalamak zorunda olduklarını bildiren Kılıçdaroğlu, bazı hakim ve savcıların siyasi partilerle ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hakim ne yapıyor, twit atıyor. Sen hakim misin, partinin kadın kolları başkanı mısın? Siyasete merak salabilirsin ama o zaman hakimlikten ayrılacaksın, siyasete gireceksin. O mahkemeye İnce'nin davası düştüğünde o hakim ne diyecek? O hakim tarafsız mı, değil. Adalet farklı bir şeydir. Adalet bütün inançların ortak temelidir. Adalet bir kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur ama bütün kainat onun etrafında döner. Adalet mülkün temelidir. Adaletsiz bir dünya olmaz."

İmam hatip liselerini kapatacağı yönünde iddiaların gündemde olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, "Niye kapatalım, biz kurduk zaten. Bizim derdimiz imam hatiplerdeki çocuklarımız da iyi eğitim alıp iyi yetişsinler. Buyurun başarı sıralamasına bakın. Niye başarısız? Ben bunu sormayacak mıyım? ben bunu sorduğum zaman 'Vay sen imam hatiplere karşısın', değilim." ifadelerini kullandı.

AA

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CHPKemal Kılıçdaroğlu
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