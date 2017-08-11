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Tarihi yarımadada 'adalet kurultayı'

CHP'nin 26-30 Ağustos tarihleri arasındaki Adalet Kurultayı, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat'a bağlı Kocadere kamp alanınında yapılacak.

Tarihi yarımadada 'adalet kurultayı'

CHP'nin 26-30 Ağustos tarihleri arasındaki Adalet Kurultayı, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat'a bağlı Kocadere kamp alanınında yapılacak.

11 Ağustos 2017 Cuma 12:34
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Tarihi yarımadada 'adalet kurultayı'

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, dört gün sürecek ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tamamına katılacağı Adalet Kurultayı'nda, "devlette adalet", "yaşamda adalet", "mahkemede adalet", "seçimde adalet", "geçimde adalet", "medyada adalet", "eğitimde adalet" ve "inançta adalet" olmak üzere 8 ana başlığın ele alınacağını söyledi.

Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Adalet Kurultayı'nın, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat'a bağlı Kocadere kamp alanınında yapılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını ve bir sorun görünmediğini belirtti.

Kamp alanında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve bölge milletvekilleriyle son değerlendirmeleri dün yaptıklarını ve gerekli hazırlıklara başladıklarını aktaran Bingöl, gerekli yerleşim planlarını da netleştirdiklerini dile getirdi.

"Daha önce adalet için yürümüştük. Şimdi ise adaletle ilgili neler düşünülüyor, bunların konuşulacağı bir etkinlik düzenliyoruz." diyen Bingöl, 4 gün sürecek kurultayın tamamen adalet temalı etkinliklerden oluşacağını bildirdi.

Öncelikli olarak 8 konu başlığının ele alınacağını anlatan Bingöl, tamamen açık havada düzenlenecek bu oturumlarda konunun uzmanları, akademisyenler ve konu başlığıyla ilgili yaşanmış hikayesi olanların düşüncelerini açıklayacağını söyledi.

CHP kimliği ön planda olmayacak

Kurultayın tüm vatandaşlara açık olduğunu vurgulayan Tekin Bingöl, "Kurultayın düzenleyicisi biziz ama asla CHP kimliğini öne çıkaran bir duruş sergilemeyeceğiz. Kurultayımız, hangi siyasi düşüncede olursa olsun bütün vatandaşlarımıza açık." dedi.

Bingöl, kurultayın gerginlikten ve şiddetten uzak, büyük bir olgunla gerçekleştirilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığının altını çizerken, kurultayın 8 ana başlığının ise "devlette adalet", "yaşamda adalet", "mahkemede adalet", "seçimde adalet", "geçimde adalet", "medyada adalet", "eğitimde adalet" ve "inançta adalet" olacağını ifade etti.

Adalet kutusu ve anıt projesi

Kurultay sürecinde vatandaşların adaletle ilgili yaşadıkları sıkıntıları aktaracakları bir "adalet kutusu"nun da alanda bulunacağını belirten Bingöl, "Adaletsizlik yaşayan vatandaşlarımız bu kutuya yaşadıklarını yazılı olarak atacaklar. Biz de parti olarak daha sonra onları değerlendirip somut sonuçlar çıkarmaya çalışacağız." diye konuştu.

Ayrıca bir anıt projelerinin de bulunduğunu aktaran Bingöl, "Adaletsizlik yaşayan her vatandaşımızın isminin yer alacağı tuğlalarla görkemli bir anıt yapmayı planlıyoruz. Bu konudaki başvuruları toplayacağız. Ne tür bir anıt olacağı kamp alanında sergilenecek örnekte görülecek. Kurultayın ardından da anıtın inşası başlayacak." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu için ofis hazırlanacak

Bingöl, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kurultay süresince kamp alanında konaklayacağını bildirerek, "Genel Başkanımız, hem kurultay çalışmalarına katılacak hem de günlük çalışmalarını oluşturacağımız mütevazı bir ofiste sürdürecek." dedi.

Tekin Bingöl, daha önce Ankara'dan İstanbul'a yapılan yürüyüş ve Maltepe mitingine katılımın yüksek olmasının Türkiye'de ciddi adaletsizliklerin olduğunu ortaya çıkardığını savunarak, şunları kaydetti:

"İnsanlar adaletsizliğe uğramasa buralara yoğun ilgi göstermezdi. Dolayısıyla bu kurultaydan iktidarın bir takım sonuçlar çıkarması gerekiyor. Bu, Türkiye'nin çıkarına, menfaatine. Amacımız sığ bir anlayışla sadece bir etkinlik düzenlemek değil. İktidarın da buradan çıkan sonuçları dikkate alıp, gerekli düzenlemeleri yapması gerek. Görmeyen, duymayan sadece eleştirel bir yaklaşımla bu etkinliklere bakan bir anlayış Türkiye'nin yararına bir davranış sergilemez. Bizim beklentimiz, iktidarın bunlardan faydalanması. Bu tür etkinlikler sıradan etkinlikler değildir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Tarihi YarımadaAdalet KurultayıCHP
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