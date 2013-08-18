Tarabya Köşkü'nde “Mısır“ zirvesi

Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ile saat 14.00'te, Tarabya Köşkü'nde, Mısır konusunda bir görüşme yapacak.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yarın Mısır konusunda görüşecek.



Cumhurbaşkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan'ı, Tarabya Köşkü'nde, saat 14.00'te kabul edecek.



Devletin zirvesini buluşturacak görüşmede, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam ile bu ülkedeki gelişmeler ele alınacak.





