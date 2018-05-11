Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102627
ALTIN
181.381
DOLAR
4.2550
STERLİN
5.7723
EURO
5.0782
Erdemli'den 'şike' itirafları
Erdemli'den 'şike' itirafları
Arda Turan'a tarihi ceza
Arda Turan'a tarihi ceza
Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor'un
Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor'un
Hayır, anlaşma ölmedi
Hayır, anlaşma ölmedi
Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim

'Talimatla gittiler, talimatla geldiler'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesine ilişkin, "Tam bir tiyatroydu. Talimatla gittiler, talimatla geldiler. Bu, Türk siyasi tarihinde büyük bir ayıp olarak yerini aldı." dedi.

'Talimatla gittiler, talimatla geldiler'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesine ilişkin, "Tam bir tiyatroydu. Talimatla gittiler, talimatla geldiler. Bu, Türk siyasi tarihinde büyük bir ayıp olarak yerini aldı." dedi.

11 Mayıs 2018 Cuma 13:40
0 Okunma
'Talimatla gittiler, talimatla geldiler'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

Destici, görüşmede yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararına işaret ederek bunun, İran'ın yanıbaşındaki Türkiye ve sınırdaki illeri olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Destici, bu etkileri azaltmak için alınması gereken tedbirler noktasında parti olarak üzerlerine düşen her türlü çalışmayı yapacaklarını söyledi.

 "Herkes istediğine imza verir"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici,İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönüşüne ilişkin soru üzerine, bunu başından itibaren doğru bulmadıklarını ve onaylamadıklarını ifade ettiklerini anımsattı. Destici, "Tam bir tiyatroydu. Talimatla gittiler, talimatla geldiler. Bu, Türk demokrasisine bir ayıp olarak geçti. İnsanların bir emir kulu, bir robot gibi yönetilemeyeceğini de artık herkesin bilmesi lazım. Bu, Türk siyasi tarihinde büyük bir ayıp olarak yerini aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Bir soru üzerine bütün cumhurbaşkanı adaylarına saygıları olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Bütün adaylara, ister parti grup kararıyla ister 100 bin imzayla olsun, saygımız var. O imzayı verenlerin hepsine saygımız var. Çünkü onların hepsi Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı. İlla beğendiğiniz gibi hareket etmek gibi bir mükellefiyet içerisinde değildirler. Zaten demokrasi budur. Herkes istediğine imza verir, istediği şekilde aday olur. Burada aranan şey genel ve siyasi ahlaka, siyasi etiğe, edebe ve adaba uygun hareket etmek. Biz bunu tavsiye ediyoruz. Bizim çizgimiz bu. Bundan sonra da bu çizgi üzerinde siyaset yapmaya devam edeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
BBPMustafa Destici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Demokrasi sınavı sanal alemde değil sandıkta"
"Demokrasi sınavı sanal alemde değil sandıkta"
"Biz göçün, uyuşturucunun ve terörün tamponu değiliz"
"Biz göçün, uyuşturucunun ve terörün tamponu değiliz"
Bahçeli: Demokrasinin soysuzlaşması
Bahçeli: Demokrasinin soysuzlaşması
Sancaktepeli MHP Milletvekili Aday Adayları “Bu sefer MHP “dedi
Sancaktepeli MHP Milletvekili Aday Adayları “Bu sefer MHP “dedi
İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekili yeniden CHP'ye döndü
İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekili yeniden CHP'ye döndü
Seyyar sandık kurulunun görev ve yetkileri Resmi Gazete'de
Seyyar sandık kurulunun görev ve yetkileri Resmi Gazete'de
İnce, Erdoğan'la görüşeceği saati açıkladı
İnce, Erdoğan'la görüşeceği saati açıkladı
Bizde durmak yok, 'Tamam' demek yok
Bizde durmak yok, 'Tamam' demek yok
Muharrem İnce'den Demirtaş'a ziyaret
Muharrem İnce'den Demirtaş'a ziyaret

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ