Suudi yönetiminin bin Ladin zihniyetinden ne farkı kalmıştır?

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cemal Kaşıkçı cinayetinin uluslararası bir soruna dönüştüğünü belirtti.

Bu cinayet üzerinden siyasi restleşmelerin, gizli kapaklı pazarlıkların, bölgesel planlamaların, ekonomik hesapların biteviye yapıldığını belirten Bahçeli, "Kaşıkçı cinayeti ezberleri bozmuş, Pandora'nın Kutusunu açmıştır. Türkiye dışında herkes mezkur cinayeti keyfince ve menfaati kapsamında yorumlayıp saptırmaktadır." dedi.

"Cinayet planı anbean devreye sokulmuştur"

Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018 saat 13.14'te, Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğundan içeri girdiğini, aynı tarihte Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik ölüm ekibinin ise saat 12.14'te konsolosluk binasına giriş yaptığını anımsatan Bahçeli, "Merhumun, başkonsolosun odasına alınmasıyla cinayet planı anbean devreye sokulmuştur. Türkiye'ye cinayet aletleriyle ve adli tıp uzmanıyla birlikte intikal eden Suudi katiller, planlı bir vahşetin alenen tarafı olmuşlardır." ifadesini kullandı.

"Suudi yetkililer yanlış üstüne yanlışa imza atıyor"

"Eğer merhum Kaşıkçı'nın bir suçu varsa mahkemeye çıkarılması gerekmez miydi?" sorusunu yönelten MHP lideri Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bir devlet, hele hele kutsal toprakları hakimiyetinde tutan bir ülke, nasıl olmuştur da terör yöntemlerinden, örtülü operasyonlardan medet umacak zulmetle bezenmiş bir noktaya gelmiştir? Suudi Arabistan yönetiminin Usame Bin Ladin zihniyetinden ne farkı kalmıştır? Bu ülkeyi El Kaide'den ayıran nedir? Cinayet üssü olarak Türkiye ne hakla kullanılmıştır? Katillerin Türkiye'de mahkemeye çıkarılması, adaletin doğası gereğidir. Bu mümkün olmuyorsa, uluslararası soruşturmayla yine uluslararası bir mahkemede yargılanmaları temin edilmelidir. Veliaht Prens için çember daralmaktadır. Kaçış, kurtuluş yolları kapanmaktadır.

"Bu olay tam bir çelişki yumağı"

Suudi Arabistan yönetiminin, olayla ilişkili 18 Suudi vatandaşını gözaltına aldığını ve bunlardan 5'i hakkında idam talebinde bulunduğunu hatırlatan MHP lideri Bahçeli, şunları söyledi:

"Kimleri sallandırıp kimleri kurtaracakları ise bize göre muammadır. İşin vahametine bakın ki cinayetin baş azmettiricisi olarak ismi sık sık telaffuz edilen veliaht, böylesi bir olayın bir daha tekrar etmemesi maksadıyla kurulan istihbarat üst komisyonunun başına getirilmiştir. Yani kuzu canavara teslim edilmiştir. Bu durum tam bir akıl tutulması, tam bir hilkat garibesi, tam bir çelişki yumağıdır. Suudi Arabistan yönetimi cinayetin asıl sorumlularını ortaya çıkarmamıştır veya çıkarmak işine gelmemiştir. Gerçeğin malum bir huyu vardır ve o da şudur; Ertelense de üzeri örtülse de bir zaman sonra büyüyerek ilk uygun zamanda ortaya çıkmasıdır.

Riyad yönetimi toplam 15 kişilik infaz timinin tamamı hakkında yargılama yapmamıştır. Bununla birlikte tutuklanan ve idamla yargılanan kişilerin kimlikleri kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Yani kapalı devre bir süreç ağır ağır, adım adım işletilmiştir. Anlaşılıyor ki Suudi Arabistan yönetimi sanal bir mahkeme yoluyla cinayetin faillerini karartma yoluna heves etmiş, bunu hedef haline getirmiştir.

"ABD, bölgemizde kaos istemektedir"

Bahçeli, Suudi Arabistan yönetiminin "İslam dünyasına kan ve fitne ekerek, terör örgütlerine mali yardım yaparak, emperyalistlere kucak açarak, İslam dünyasını bölüp parçalama işine sanki memur edilmiş gibi" olduğunu ve vahşi bir katliamla İslam'ı karalamaya çalışanlara koz verdiğini söyledi.

"Türkiye'yi teslim alamazsınız"

Ekonomideki sorunların, siyasal tepki ve itiraza dönüştürülerek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili maksatlı ve marazi bir hazırlık yapıldığını dile getiren MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üstünde de tehlikeli polemikler tetiklenip provokasyonların tertiplendiğini kaydetti. Bahçeli, "Buna izin vermeyeceğiz, zillet ittifakının tezgah ve tuzaklarını yine ve kökünden bozacağız." dedi.

Bir yanda "Atatürk ilah değildir" diyenle, diğer yanda "Atatürk benim ilahımdır" diyen provokatörlerin, iç barış ve huzur ortamını gerebildikleri kadar gerdiklerini, sabırları zorladıklarını belirten Bahçeli, "Türkiye'yi vahim bir türbülansa itmek, yeni bir demokrasi dışı arayışa çekmek isteyenler şunu çok iyi bilsinler ki; Türk milleti, şiddeti ne olursa olsun, her ihaneti, her rezaleti, her felaketi yerle yeksan etmeye, hainlerin emdikleri sütü burunlarından fitil fitil getirmeye hazırdır, bunu başaracak kudrete sonuna kadar haizdir." diye konuştu.

"Allah'ın verdiği bir canımız vardır, bu can vatana da millete de Türklüğün geleceğine de bin defa kurban olsun, son kanımıza kadar fani bedenimiz mukaddesat ve mukadderatımız için feda ve armağan olsun." ifadesini kullanan Bahçeli, sözlerini "İç ve dış niyet sahiplerini uyarıyorum; Türkiye'yi teslim alamazsınız, Türk milletini yenemezseniz, Türk vatanını bölemezsiniz." diyerek tamamladı.

"Gündemi davet sahibi belirler"

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın görüşme yapacağına ilişkin haberler bulunduğunun anımsatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklamaysa doğrudur. Bizim böyle açıklamamız yoktur ama yarın Cumhurbaşkanıyla saat 16.00'da görüşme konusu gündeme gelirse, katılabileceğimizi ifade ediyoruz."

Bahçeli, gündem konusunun, "yerelde ittifak" olup olmadığının sorulması üzerine, "Gündemi, davet sahibi belirler. Davet edilen yere biz gündemle gidersek o başka bir şey olur. MHP'ye yakışmaz." diye konuştu.