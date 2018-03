Suriye'ye müdahale bir yanlışın fahiş hatayla tamiridir

ISPARTA



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta Belediyesi tarafından yaptırılan yatırımların açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin komşu ülkelerinde ve Ortadoğu'da yaşanan iç karışıklıkların Türkiye'yi zora soktuğunu anlatarak, Ortadoğu'da dirlik ve güvenliğin kalmadığını, İslam toplumlarının felaketlere mahkum olduğunu, Irak'ta her gün bombaların patladığını, Mısır'da darbecilerin can aldığını, Suriye'nin ise meçhule doğru hızla sürüklendiğini kaydetti.



Suriye'nin kan ve ölüm tünelinde çırpındığına işaret eden Bahçeli, Esed yönetimiyle muhalifler arasındaki mücadelenin Suriye halkını canından bezdirdiğini söyledi. Şam'ın Guta bölgesinde kimyasal silah kullanılması ile dünyanın ayağa kalktığını, Suriye'ye müdahalenin gündemde olduğunu anlatan Bahçeli, ancak müdahalenin şekli, zamanı, sınırları yöntemi konusunda henüz mutabakat sağlanmadığını ifade etti.



Suriye'ye yapılacak müdahalenin sonuçlarının çok ağır olacağını dile getiren Bahçeli, herşeye rağmen silahın son seçenek olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası, toplumsal, siyasi ve diplomatik kanalların sonuna kadar kullanılarak Suriye'deki kördüğümün açılması gerektiğine işaret eden Bahçeli, Birleşmiş Milletler kimyasal silah uzmanlarının Suriye raporunun beklenmesi gerektiğini bildirdi. Bahçeli, şunları söyledi:



"Meşru olmayan, uluslararası hukuka uymayan her türlü tavır ve tercihten kaçınılmalıdır. Birleşmiş Milletler Teşkilatına rağmen, sırf sözde insanlık vicdanını rahatlatmak adına Suriye'ye bomba yağdırılması bir yanlışın bir diğer fahiş hatayla tamir çabasından farksız olacaktır. Biliyoruz ki, bugün insanlık nam ve hesabına müdahale hazırlığı içinde olanlar, bölgemizde akan kanın başlıca müsebbibidir. Ortadoğu ve İslam toplumlarının hazin durumunun sorumlusu sömürgeci güçlerden başkası değildir. Kimyasal silah kullanılmasından, otoriter yönetimlerden ve şiddet vakalarından şikayetçi olan küresel güçler önce aynaya bakmalı ve özeleştiri yapacak cesareti sergilemelidir. Sormak lazımdır ki, Suriye'ye kimyasal silahı kim satmıştır? Kitlesel ölümlere neden olan acımasız silahları rejim veya muhaliflerin kullanımına kim vermiştir? Emperyalizmin sinsi tarafları kimi aldatacağını sanmaktadır?"





AA